Участница "Холостяка" ушла из проекта посреди недели: почему она сбежала и в чем обвинила "Терена"

Участница Виктория обиделась и Александра за то, что он не пошел с ней на свидание в ее день рождения

В пятницу, 6 декабря, на телеканале СТБ стартовал шестой выпуск популярного реалити-шоу "Холостяк 2024". Прямо посреди недели одна из участниц сообщила, что покидает проект. Девушка, по имени Виктория Клочко, обвинила главного героя в том, что он не пригласил ее на свидание в день ее рождения.

Александр "Терен", просмотрев видеообращение участницы, признался, что такой поступок разозлил его. Холостяк даже позвонил Виктории лично.

Так, на шестой неделе проекта одна из участниц праздновала свой день рождения. В честь этого холостяк решил подарить ей подарок, и прислал курьером книгу и букет цветов.

Позже Виктория сообщила, что ожидала личной встречи с Александром и записала для холостяка видеообращение, где заявила, что он не удовлетворил ее потребности. Быстро девушка собрала вещи и уехала домой.

Этот поступок разозлил холостяка, поэтому он решил позвонить по телефону Виктории лично, ведь не поверил в то, что такое решение она приняла именно из-за его отсутствия. Девушка призналась, что на самом деле она покинула проект из-за того, что разрушилась ее мечта. Дело в том, что она должна была купить автомобиль, а компания, которая занималась этим, закрылась и "бросила" ее на деньги.

Напомним, что именно с тату-мастером Викторией состоялся первый поцелуй холостяка в этом сезоне шоу. Позже девушка сообщила, что пока не готова иметь детей, однако Александр не выгнал ее из проекта, и признался, что у него "бабочки в животе", когда она рядом.

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