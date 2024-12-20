Холостяк 2024: кто из девушек покинул проект за шаг до финала

Терен отправил домой одну из фавориток 13 сезона шоу

Сегодня, 20 декабря, на канале СТБ вышел восьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк 13". Главный герой Александр "Терен" Будько познакомился с родителями участниц, а на церемонии роз стало известно, кто покинул проект за шаг до финала.

В новом эпизоде девушки пригласили 28-летнего мужчину в свои родные места. Познакомившись с близкими таролога Анастасии Юзьвак в Збараже, студентки Юстины Багай во львовских Бродах и волонтера Инны Белень из Харькова, и пообщавшись с ними лично, Терен пришел к выводу отправить домой одну из участниц.

Кто вылетел из проекта за шаг до финала

Юстина Багай

21 год, Львов-Краков. Будущая дипломат, вступившая в Гарвард. Владеет четырьмя языками. Помогает родителям создавать реабилитационный центр. В начале войны Юстина училась в Польше и с первых дней начала волонтерить на вокзале. Она помогала украинцам эвакуироваться, покупала билеты и занималась логистикой ВПЛ.

Юстина Багай

Напомним, что Александр Будько "Терен" — ветеран, военный, общественный деятель и член национальной сборной Invictus Games. В ходе боев в Харьковской области Сашу серьезно ранили, и он лишился обеих конечностей.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из участниц ушел из проекта посреди недели. Напомним, что тату-мастер Виктория Клочко обиделась на Терена.