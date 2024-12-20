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Впервые стал мужем в 42 года: как выглядит жена воевавшего на Донбассе Анатолия Пашинина

Автор
Татьяна Кармазина
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Анатолий Пашинин женат на Лесе Задесенец
Анатолий Пашинин женат на Лесе Задесенец. Фото Коллаж "Телеграфа"

Возлюбленная артиста имеет дочь от первого брака

Известный актер Анатолий Пашинин, который защищал родную Украину еще до полномасштабного вторжения России в 2022-м, впервые женился в 42 года.

Избранницей звезды фильма "Правило боя" стала украинский юрист Леся Задесенец. Возлюбленная артиста является уроженкой Чернигова, работает супруга актера в крупной кинокомпании, а также консультирует в вопросах недвижимости.

О том, что Анатолий женился, он сообщил в ноябре 2020 года. Сейчас Лесе Пашининой — 48 лет.

"Радость и гордость переполняют меня! Моя божественная Леся, оказав мне высокую честь, приняла мое предложение руки и сердца и стала моей супругой! Еще раз семьсот написал бы моя! Украина, за щедрую награду, благодарствуй!", — писал раньше мужчина.

анатолий пашинин леся Задесенец
Анатолий и Леся Пашинины. Фото: facebook.com/p/Толь-Толич-Пашинин

Известно, что женщина имеет взрослую дочь от первого брака. Девушку зовут Александра и ей сейчас около 19 лет.

анатолий пашинин леся пашинина саша Задесенец
Фото: facebook.com/p/Толь-Толич-Пашинин
Леся Пашинина
Леся Пашинина. Фото: facebook.com/LesyaPashynina

Напомним, что Анатолий Пашинин — уроженец Кировоградской области и выпускник Щепкинского театрального училища. Он был одним из популярных актеров в России. Известность ему принес сериал "Ундина", а также роли в фильмах "Мы из будущего" и "Грозовые ворота".

В 2014 году, с началом Революции Достоинства, Пашинин уехал из страны-агрессорши и стал добровольцем батальона "Арат". Известно, что актер не имел украинского гражданства.

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Ранее мы писали об актрисе-путинистке, которая снималась в Украине. "Телеграф" сообщал, что говорит о войне Ирина Алферова.

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#Дети #Семья #Анатолий Пашинин #Леся Пашинина