Впервые стал мужем в 42 года: как выглядит жена воевавшего на Донбассе Анатолия Пашинина

Возлюбленная артиста имеет дочь от первого брака

Известный актер Анатолий Пашинин, который защищал родную Украину еще до полномасштабного вторжения России в 2022-м, впервые женился в 42 года.

Избранницей звезды фильма "Правило боя" стала украинский юрист Леся Задесенец. Возлюбленная артиста является уроженкой Чернигова, работает супруга актера в крупной кинокомпании, а также консультирует в вопросах недвижимости.

О том, что Анатолий женился, он сообщил в ноябре 2020 года. Сейчас Лесе Пашининой — 48 лет.

"Радость и гордость переполняют меня! Моя божественная Леся, оказав мне высокую честь, приняла мое предложение руки и сердца и стала моей супругой! Еще раз семьсот написал бы моя! Украина, за щедрую награду, благодарствуй!", — писал раньше мужчина.

Анатолий и Леся Пашинины. Фото: facebook.com/p/Толь-Толич-Пашинин

Известно, что женщина имеет взрослую дочь от первого брака. Девушку зовут Александра и ей сейчас около 19 лет.

Леся Пашинина. Фото: facebook.com/LesyaPashynina

Напомним, что Анатолий Пашинин — уроженец Кировоградской области и выпускник Щепкинского театрального училища. Он был одним из популярных актеров в России. Известность ему принес сериал "Ундина", а также роли в фильмах "Мы из будущего" и "Грозовые ворота".

В 2014 году, с началом Революции Достоинства, Пашинин уехал из страны-агрессорши и стал добровольцем батальона "Арат". Известно, что актер не имел украинского гражданства.

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