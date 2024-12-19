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Разорвал связи с родственниками в России и говорит на украинском: что известно о муже звездой актрисы Ольги Гришиной

Автор
Татьяна Кармазина
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Ольга Гришина замужем за Кириллом Кашликовым
Ольга Гришина замужем за Кириллом Кашликовым. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кашликов родом из Новосибирска, но предпочел жить и работать в Киеве

Как и предательница Евгения Лоза, актриса Ольга Гришина известна своими ролями во многих сериалах и фильмах украинско-российского производства. Звезда до полномасштабного вторжения нередко работала с коллегами из страны-оккупантки, которые сейчас поддерживают диктатора Путина и войну. Впрочем, Гришина выбрала Украину и счастлива в браке с мужем, родом из Новосибирска.

42-летняя звезда телепроектов "Гречанка", "Центральная больница" и "Пес" находится в браке с режиссером Кириллом Кашликовым. "Телеграф" рассказывает, что известно о нем и как выглядит мужчина.

Что известно о Кирилле Кашликове

Родился в Новосибирске, там учился в местном театральном училище. После службы в армии переехал в Киев вслед за своим учителем, и в 1993 году окончил Киевский театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого.

кирилл кашликов

В 1994 году Кашликов присоединился к труппе Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки (ныне Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки). В 2008 году стал лауреатом премии "Киевская пектораль" за лучший режиссерский дебют со спектаклем "Солдатики".

кирилл кашликов
Фото: mind.ua

В 2011 году Кирилл Кашликов удостоен звания "Народный артист Украины". С весны 2022 года фактически исполнял обязанности директора театра, а 30 декабря 2022 года он официально утвержден в этой должности решением Министерства культуры Украины.

кирилл кашликов

Ольга Гришина и Кирилл Кашликов вместе воспитывают дочь. Супруги не выносят личную жизнь на публику.

ольга гришина кирилл кашликов
Ольга Гришина и Кирилл Кашликов оберегают свою семейную жизнь

Кирилл Кашликов и родственники в России

Родители режиссера жили в Новосибирске и работали в сфере культуры. В интервью Светлане Леонтьевой в программе "Точка опори" Кашликов заявил, что его близких уже нет в живых, а с другими родственниками после полномасштабки не общается.

"Для меня война — тот период жизни, когда нет оттенков. Есть только черное и белое. Первого круга близких (в РФ — ред.) уже нет: папы, мамы, сестры. Остались двое племянников. Не общаемся. Я отрезал все, что связано с Россией, но не потому, что я не хочу их слышать, а потому, что не могу. Не могу разговаривать даже с теми, кто нас очень поддерживает. Таких много", — сказал Кашликов.

Известный режиссер много лет живет и работает в Украине, также мужчина прекрасно говорит на украинском языке.

Ранее мы сообщали о смерти звезды фильма "Довбуш". "Телеграф" писал, что известно об актере Якове Ткаченко.

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#Украина #театр #Новосибирск #Ольга Гришина #Кирилл Кашликов