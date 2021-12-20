Укр

"Неадекватный репертуар на 8-м году войны": театр русской драмы в Киеве попал в скандал (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Театр русской драмы имени Леси Украинки Новость обновлена 20 декабря 2021, 14:55
Театр русской драмы имени Леси Украинки

Руководство театра игнорирует языковой закон и имеет российское финансирование

В эпицентре скандала оказался Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, находящийся в самом центре Киева. Все потому, что руководство игнорирует языковой закон и откровенно гордится своими действиями.

Об этом говорится в сюжете "Телебачення Торонто".

Прежде всего, стоит отметить, что этот театр финансируется за государственные средства. В Министерстве культуры журналистам ответили, что за 2021 год на обеспечение этого театра потратили более 162,7 миллиона гривен.

В репертуаре театра насчитывается 58 спектаклей, из которых 55 идут на русском языке. Но при этом руководство театра русской драмы обходит Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и вместо того, чтобы сопровождать русскоязычные представления субтитрами или дубляжем, посетителям выдают черно-белые распечатки, где в двух абзацах на украинском языке описывают сюжет спектакля.

При этом руководство театра отмечает, что законы они соблюдают.

"Театр Леси Украинки — законопослушный театр", — заявил Борис Курицын, руководитель литературно-драматической части в театре русской драмы.

Интересен также тот факт, что учреждение возглавляет Михаил Резникович, который очень поддерживал Януковича, был депутатом Киевсовета от "Партии регионов", а его сын — российский миллионер. Главным партнером театра является российский Альфа-банк, в который, кстати, и входят компании сына Резниковича.

Стоит отметить, что такое положение вещей в театре русской драмы, расположенном в самом центре Киева, не оставило равнодушным украинское общество. Большинство пользователей говорили о том, что даже не представляли такого масштаба проблемы с этим театром, а некоторые украинцы возмутились, что российские представления финансируются за средства налогоплательщиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Мажора" Виктор Терехов родом из Украины.

Теги:
#Киев #Русский язык #Театр имени Леси Украинки
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