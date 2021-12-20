"Неадекватний репертуар на 8-му році війни": театр російської драми у Києві встряв у скандал (відео)

Керівництво театру ігнорує мовний закон та має російське фінансування

У епіцентрі скандалу опинився Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, який знаходиться у самому центрі Києва. Все тому, що керівництво ігнорує мовний закон та відверто пишається такими своїми діями.

Про це йдеться у сюжеті "Телебачення Торонто".

Перш за все варто зазначити, що цей театр фінансується за державні кошти. У Міністерстві культури журналістам відповіли, що за 2021 рік на забезпечення цього театру витратили понад 162,7 мільйона гривень.

У репертуарі театру налічується 58 вистав, з яких 55 йдуть російською мовою. Але при цьому керівництво театру російської драми обходить Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і замість того, щоб супроводжувати російськомовні вистави субтитрами або дубляжем, відвідувачам видають чорно-білі роздруківки, де у двох абзацах українською мовою описують сюжет вистави.

При цьому керівництво театру зазначає, що законів вони дотримуються.

"Театр Лесі Українки — законослухняний театр", — заявив Борис Куріцин, керівник літературно-драматичної частини у театрі російської драми.

Цікавим також є той факт, що установу очолює Михайло Резнікович, який дуже підтримував Януковича, був депутатом Київради від "Партії регіонів", а його син — російський мільйонер. Головним партнером театру є російський "Альфа-банк", у який, до речі, і входять компанії сина Резніковича.

Варто зазначити, що такий стан речей у театрі російської драми, що у самому центрі Києва, не залишив байдужим українське суспільство. Більшість користувачів говорили про те, що навіть не уявляли такого масштабу проблеми з цим театром, а дехто з українців обурився, що російські вистави фінансуються за кошти платників податків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер актор з "Вулиць розбитих ліхтарів" та "Мажора" Віктор Терехов, який був родом з України.