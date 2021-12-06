Таксист висадив пасажирів через ненависть до української мови: як на інцидент відреагували у мережі

Більшість українців позитивно сприйняли вчинок водія.

Мережею напередодні розлетілося відео, на якому п’яна пасажирка таксі зізнається у своїй "ненависті" до української мови. Таксист не став терпіти таку поведінку і відмовився далі везти проблемних клієнтів, чим заслужив численні слова підтримки від користувачів мережі.

Думкою підписників вирішив поцікавитись "Телеграф" у Фейсбук.

Варто зазначити, що водій після зупинки машини отримав у свій бік потік образ та погроз від пасажирів, але до останнього намагався поводитися коректно і продемонстрував залізну витримку. Не вивела його з рівноваги навіть спроба клієнта затіяти бійку. Це не могло не залишитися поза увагою мережі.

Деякі користувачі припустили, що водій прибув звідкись із Заходу України, хоча сам він під час розмови із клієнтом згадав, що є вихідцем із Донецької області. Крім того, він неодноразово наголошував, що нормально ставиться до того, що пасажири розмовляють російською мовою.

Те саме відео можна переглянути в нашому телеграм-каналі.

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Нагадаємо, раніше в Києві вчителю не сподобалася поведінка дітей, після чого він вишикував їх біля стінки та почав голосно лаятися, обіцяючи "вибити мозок". Попередньо відомо, що йому не сподобалося те, що діти співали на перерві.