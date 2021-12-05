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У Києві таксист висадив пасажирів через ненависть до української мови: конфліктний інцидент потрапив на відео

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Скріншот Новина оновлена 05 грудня 2021, 22:11
Скріншот

Пасажири мало не побили таксиста у Києві.

У Києві водій таксі підібрав двох пасажирів, один із яких під час поїздки почав заявляти, що "ненавидить українську мову". Після цього водій зупинив автомобіль і скасував замовлення, а натомість отримав потік образ.

Відповідне відео було оприлюднено на сторінці Los Solomas Kyiv у Фейсбук.

Як бачимо на відео, водій запропонував повернути гроші за поїздку, але відмовився везти пасажирів далі. Очевидно, пасажири були п’яними, а тому чоловік просто так покинути автомобіль відмовився.

У результаті водієві дісталися звинувачення в тому, що той нібито є націоналістом, а також потік лайки та погроз. Зрештою, пасажир навіть спробував полізти в бійку, але був вчасно зупинений.

Оскільки автомобіль так нікуди й не рушив, то парочка покинула салон і пішла у своїх справах.

Обережно на відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомлялося раніше, у Києві шкільному вчителю не сподобався спів учнів, після чого він вишикував їх у ряд і почав їх з образами виховувати та обіцяти "вибити мозок об стінку".

Теги:
#Київ #Скандал
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