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"Я зараз вам мізки виб’ю, к*зли довбані!" У Києві вчитель став героєм відео, погрожуючи дітям у коридорі

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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НП сталася нібито у 152 школі Києва Новина оновлена 03 грудня 2021, 16:06
НП сталася нібито у 152 школі Києва

Чоловік розлютився через пісню, після чого збудував дітей у ряд і підняв крик

В одній із київських шкіл спалахнув скандал через поведінку вчителя, який, вишикувавши дітей у коридорі в ряд, влаштував їм догану: з криком та образами. Поки одні школярі слухали про "негідників", інші записали відео і виклали його в мережу.

Запис опублікували місцеві Телеграм-канали, а також виклали анонімно у "Фейсбук"-спільноті "БАТЬКИ SOS", закликаючи управління освіти Деснянського району розібратися в ситуації.

Згідно з анонімним зверненням, герой відео – нібито вчитель Володимир Б. 152-ї школи міста Києва. Мабуть, так експресивно чоловік відреагував на якусь пісню учнів. Як уже припустили інтернет-користувачі, діти, мабуть, співали гучний у ТікТоці хіт "Батько наш — Бандера!".

Звернення аноніма з проханням розібратися у ситуації
Звернення аноніма з проханням розібратися у ситуації
Реакція на поведінку вчителя у 152 школі столиці
Реакція на поведінку вчителя у 152 школі столиці

Реакція була дуже яскравою: "Зараз ви в мене заспіваєте, — журиться вчитель. — Я зараз вам мізки виб’ю на стінку, к*зли д*вбані! Я ясно сказав? Ви думаєте, що в цій школі ви творитимете що хочете?"

Анонім, який опублікував відео у "Фейсбуці", пише, що вчитель нібито неодноразово поводився подібним чином, а за останні репліки начебто відбувся усною доганою.

Так це чи ні — достеменно невідомо. Втім, багато користувачів стали на захист викладача: мовляв, ми не знаємо, як і чим діти його довели. Хоча, пишуть у мережі, говорити так брутально з дітьми, звичайно, крайність.

Реакція на поведінку вчителя Київської школи
Реакція на поведінку вчителя Київської школи

Нагадаємо, в одній із шкіл у Чернівецькій області учні жорстоко побили хлопчика нібито заради відео для соцмереж.

Теги:
#Київ #Скандал #Школа #Учитель
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