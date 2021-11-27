Нібито знімали для TikTok: у Чернівцях жорстоко побили школяра (відео)

Інцидент, який зібрав кілька десятків роззяв, стався на перерві між уроками

В одній зі шкіл у Чернівецькій області учні влаштували бійку. Відео інциденту швидко розлетілося в соцмережах та дійшло до відома правоохоронних органів.

Під час перерви у Шировецької школи Володимира Томіна дівчина напала з кулаками на хлопця, який стояв біля вікна. Школярка почала бити учня кулаками, але той не стерпів образи і відповів їй "взаємністю".

Свідками інциденту стали кілька десятків учнів цього навчального закладу, але жоден з них за хлопця не вступився, натомість, для них це стало приводом для чергового хайпу у TikTok.

Як зазначають у місцевій поліції, за вказаним фактом вже розпочали розслідування за фактом булінгу.

Згодом у коментарі Суспільному директор Шировецької школи Володимир Томін розповів, що інцидент у навчальному закладі відбувся близько тижня тому і учні побилися для того, аби зняти відео для соцмережі.

"Після того, як це сталося, ми викликали батьків до школи, але жодних скарг з цього приводу ні ми, ні поліції не отримували", — повідомив керівник.

Натомість у соцмережах версію директора заперечують та наголошують, що хлопець, який потрапив на відео, регулярно піддається булінгу з боку однолітків.

Натомість у соцмережах версію директора заперечують та наголошують, що хлопець, який потрапив на відео, регулярно піддається булінгу з боку однолітків.

Також нагадаємо, як у Росії в Хабаровському краї школяр, який відвідує секцію самбо, влаштував публічну розправу над своїм однолітком, а відео виклав у соцмережі.