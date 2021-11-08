Город с говорящим названием: в Советской Гавани школьника жестоко избили на камеру

Поведение школьников вызвало волну гнева в сети.

В России в Хабаровском крае школьники устроили публичную расправу над своим сверстником, а видео, как и заведено, выложили в соцсети.

Кадры избиения разлетелись по местным телеграм-каналам.

Как сообщил МДК, происшествие произошло в городе Советская Гавань. По его информации, местные жители говорят, что главный затейщик избиения посещает секцию самбо. А вот что касается пострадавшего, то говорят, что он часто подвергается травле и избиению в школе.

Делом уже занялся следственный комитет.

На одном из видео видно, что мальчика били группой. Один из участников экзекуции держал пострадавшего за голову, чтобы тот не мог уклониться, а в это время другой ударил его ногой по лицу.

На другом же видео заметно, что злоумышленник продолжает избивать свою жертву ногами по голове, несмотря на то, что тот свернулся в клубок и пытался увернуться от ударов.

Из-за сцен насилия на кадрах, "Телеграф" не станет публиковать их здесь, однако желающие могут посмотреть видео по ссылке (строго 18+).

Жестокость несовершеннолетних не смогла пройти мимо внимания пользователей сети, которые не стали скрывать свое возмущение их действиями.

Как сообщалось ранее, в Одесской области неизвестные жестоко избили депутата из Херсонской области. После этого мужчина попал в реанимацию.