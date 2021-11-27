Укр

Якобы снимали для TikTok: в Черновцах жестоко избили школьника (видео)

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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Драка в школе, буллинг
Драка в школе, буллинг

Инцидент, который собрал несколько десятков зевак, произошел на перерыве между уроками

В одной из школ в Черновицкой области ученики устроили потасовку. Видео инцидента быстро разлетелось в соцсетях и дошло до сведения правоохранительных органов.

Во время перерыва в Шировецкой школе Владимира Томина девушка напала с кулаками на стоящего у окна парня. Школьница принялась бить ученика кулаками, но тот не стерпел обиды и ответил ей "взаимностью".

Свидетелями инцидента стали несколько десятков учеников этого учебного заведения, но ни один из них за парня не вступился, для них это стало поводом для очередного хайпа в TikTok.

Как отмечают в местной полиции, по данному факту уже приступили к расследованию по факту буллинга.

Впоследствии в комментарии Общественному директору Шировецкой школы Владимиру Томину рассказал, что инцидент в учебном заведении произошел около недели назад и ученики подрались для того, чтобы снять видео для соцсети.

"После того как это произошло, мы вызывали родителей в школу, но никаких жалоб по этому поводу ни мы, ни полиции не получали", — сообщил руководитель.

В соцсетях версию директора отрицают и отмечают, что попавший на видео парень регулярно подвергается буллингу со стороны сверстников.

В соцсетях версию директора отрицают и отмечают, что попавший на видео парень регулярно подвергается буллингу со стороны сверстников.

Также напомним, как в России в Хабаровском крае школьник, посещающий секцию самбо, устроил публичную расправу над своим сверстником, а видео выложил в соцсети.

Теги:
#Драка #Буковина #Булинг #Чернівецька область
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