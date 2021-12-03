"Я сейчас вам мозги выбью, к*злы долбанные!" В Киеве учитель стал героем видео, угрожая детям в коридоре

Мужчина рассвирепел из-за песни, после чего выстроил детей в ряд и поднял крик

В одной из киевских школ разгорелся скандал из-за поведения учителя, который, выстроив детей в коридоре в ряд, устроил им выговор: с криком и оскорблениями. Пока одни школьники слушали про "п*донков и негодяев", другие записали видео и выложили его в сеть.

Запись опубликовали местные Телеграмм-каналы, а также выложили анонимно в "Фейсбук"-сообществе "БАТЬКИ SOS", призывая управление образования Деснянского района разобраться в ситуации.

Согласно анонимному обращению, герой видео — якобы учитель Владимир Б. 152-й школы города Киева. Вероятно, так экспрессивно мужчина отреагировал на некую песню учеников. Как уже предположили интернет-пользователи, дети, видимо пели нашумевший в ТикТоке хит "Батько наш — Бандера!".

Обращение анонима с просьбой разобраться в ситуации

Реакция на поведение учителя в 152 школе столицы

Реакция была очень яркой: "Сейчас вы у меня споете, — сокрушается учитель. — Я сейчас вам мозги выбью на стенку, к*злы д*лбанные! Я ясно сказал? Твари несчастные, вы у меня сейчас споете! Вы думаете, что в этой школе вы будете творить что хотите?"

Аноним, который опубликовал видео в "Фейсбуке", пишет, что учитель якобы неоднократно вел себя подобным образом, а за последние реплики вроде бы отделался устным выговором.

Так это или нет — точно неизвестно. Впрочем, многие пользователи стали на защиту преподавателя: дескать, мы не знаем, как и чем именно дети его довели. Хотя, пишут в сети, говорить так грубо с детьми, конечно, крайность.

Реакция на поведение учителя киевской школы

Напомним, в одной из школ в Черновицкой области ученики жестоко избили мальчика якобы ради видео для соцсетей.