В Киеве таксист высадил пассажиров из-за ненависти к украинскому языку: конфликтный инцидент попал на видео
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Пассажиры едва не избили таксиста в Киеве.
В Киеве водитель такси подобрал двух пассажиров, одна из которых во время поездки начала заявлять, что "ненавидит украинский язык". После этого водитель остановил автомобиль и отменил заказ, а взамен получил поток оскорблений.
Соответствующее видео было обнародовано на странице Los Solomas Kyiv в Фейсбук.
Как видно на видео, водитель предложил вернуть деньги за поездку, но отказался везти пассажиров дальше. Судя по всему пассажиры были пьяными, а потому мужчина просто так покинуть автомобиль отказался.
В итоге водителю достались обвинения в том, что тот якобы является националистом, а также поток ругани и угроз. В конечном итоге пассажир даже попытался полезть в драку, но был вовремя остановлен.
Поскольку автомобиль так никуда и не двинулся, то парочка покинула салон и ушла по своим делам.
Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.
Как сообщалось ранее, в Киеве школьному учителю не понравилось пение учеников, после чего он выстроил их в ряд и начал их с оскорблениями отчитывать и обещать "выбить мозги об стенку".
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