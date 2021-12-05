В Киеве таксист высадил пассажиров из-за ненависти к украинскому языку: конфликтный инцидент попал на видео

Пассажиры едва не избили таксиста в Киеве.

В Киеве водитель такси подобрал двух пассажиров, одна из которых во время поездки начала заявлять, что "ненавидит украинский язык". После этого водитель остановил автомобиль и отменил заказ, а взамен получил поток оскорблений.

Соответствующее видео было обнародовано на странице Los Solomas Kyiv в Фейсбук.

Как видно на видео, водитель предложил вернуть деньги за поездку, но отказался везти пассажиров дальше. Судя по всему пассажиры были пьяными, а потому мужчина просто так покинуть автомобиль отказался.

В итоге водителю достались обвинения в том, что тот якобы является националистом, а также поток ругани и угроз. В конечном итоге пассажир даже попытался полезть в драку, но был вовремя остановлен.

Поскольку автомобиль так никуда и не двинулся, то парочка покинула салон и ушла по своим делам.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, в Киеве школьному учителю не понравилось пение учеников, после чего он выстроил их в ряд и начал их с оскорблениями отчитывать и обещать "выбить мозги об стенку".