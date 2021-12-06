Таксист высадил пассажиров из-за ненависти к украинскому языку: как на инцидент отреагировали в сети

Большинство украинцев положительно отнеслись к поступку водителя.

По сети накануне разлетелось видео, на котором пьяная пассажирка такси признается в своей "ненависти" к украинскому языку. Таксист не стал терпеть такое поведение и отказался дальше везти проблемных клиентов, чем заслужил многочисленные слова поддержки от пользователей сети.

Мнением подписчиков решил поинтересоваться "Телеграф" в Фейсбук.

Стоит отметить, что водитель после остановки машины получил в свою сторону поток оскорблений и угроз от пассажиров, но до последнего старался вести себя корректно и продемонстрировал железную выдержку. Не вывела его из равновесия даже попытка клиента затеять драку. Это не могло не остаться без внимания сети.

Некоторые пользователи предположили, что водитель прибыл откуда-то из Запада Украины, хотя сам он во время разговора с клиентом упомянул, что является выходцем из Донецкой области. Кроме того, он неоднократно подчеркивал, что нормально относится к тому, что пассажиры говорят на русском языке.

То самое видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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Напомним, ранее в Киеве учителю не понравилось поведение детей, после чего он выстроил их к стенке и начал громко ругаться, обещая "выбить мозги". Предварительно известно, что ему не понравилось то, что дети пели на перемене.