Актрисе 66 лет и она уже получила инвалидность

Российская актриса, как и ее коллега по сцене Наталья Фатеева, стала негласным секс-символом советского кино. Этот статус Елена Кондулайнен получила после того, как появилась полностью обнаженной в фильме "Сто дней до приказа" (1990).

Сегодня 66-летняя артистка имеет инвалидность после перенесенного инсульта. "Телеграф" рассказывает о личной жизни Елены Кондулайнен, как она изменилась после пластики и осуждает ли войну в Украине.

Что известно о Елене Кондулайнен

Родилась 9 апреля 1958 года в поселке Токсово, Ленинградская область. Ее отец, Вилха Вилхович Кондулайнен, по национальности ингерманландец (финно-венгерский народ). В 1983 году Елена окончила обучение в ЛГИТМиК, а затем снялась в более чем 40 фильмах ("Муж собаки Баскервилей", "Сто дней до приказа", "8 первых свиданий" и другие), а также проявила себя как фолк-рок-певица. На пике популярности актриса вела провокационный образ жизни. В 2003 году на экраны вышел 3 сезон "Последний герой", где Кондулайнен была участницей.

Елена Кондулайнен в молодости

Елена Кондулайнен в фильме "Сто дней до приказа", 1990 год

Артистка была замужем четыре раза, а также крутила роман с латвийским актером Иваром Калныньшем, который после вторжения России в Украину заявил, что ему "нас*ать на россиян". Кондулайнен имеет двоих взрослых сыновей: Александра и Михаила.

Кондулайнен с сыновьями

Известно, что в 2020 году актриса пережила инсульт, а на восстановление здоровья у нее ушло два года. После этого артистка получила инвалидность и сейчас практически не играет ни в кино, ни в театре. В 2022 году Елена во второй раз стала бабушкой.

Актриса не раз обращалась к пластическим хирургам. В стремлении сохранить свою красоту звезда переусердствовала: бывшая секс-символ стала жертвой подтяжки лица. Со временем форма ее глаз изменилась — стала более узкой.

Елена Кондулайнен - как выглядела тогда и сейчас

Что говорит о войне Елена Кондулайнен

Известно, что в июле 2018 года актриса посетила аннексированный Россией Крым, став участницей детского кинофестиваля "Алые паруса" Артека. Попала в "Миротворец" за сознательное нарушение Государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях РФ. Полномасштабное вторжение страны-агрессорши не осудила и продолжает отмалчиваться об агрессивной политики Путина.

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