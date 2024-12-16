Укр

Нагло приводил в дом любовницу: что известно о личной жизни Алексея Глызина, который славил Бандеру

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
2660
Алексей Глызин был женат дважды
Алексей Глызин был женат дважды. Фото Коллаж "Телеграфа"

Известен своей неверностью, 70-летний путинист одомашнился

Исполнитель хитов "Ты не ангел" и "Пепел любви" имел в молодости бурную жизнь. Путинист Алексей Глызин, славивший раньше Степана Бандеру, женился дважды, и каждый раз его любимые женщины становились жертвами любвеобильности певца.

Однажды артист даже привел в семью любовницу. "Телеграф" рассказывает о главных женщинах непутевого россиянина.

Первый брак и любовница в доме

Первой женой артиста, который сегодня поддерживает войну против Украины, стала Людмила, с которой он познакомился еще во время учебы в Московском институте культуры. Когда Глызина призвали в армию на Дальний Восток, Людмила ждала его дома. Вернувшись, начинающий артист женился на девушке и в 1975 году у пары родился сын Алексей.

Алексей Глызин людмила глызина
Алексей Глызин с первой женой Людмилой

Когда Глызин начал становиться известным, его гастрольная жизнь плохо сочеталась с семейной. Особенно, когда в нее вмешивалась какая-нибудь привлекательная фанатка.

Однажды исполнитель привел в дом девушку Евгению Герасимову, чтобы встретить Новый год. Он представил ее жене, как близкую подругу одного из коллег-музыкантов, но скрыть свои истинные чувства к гостье он не смог. Людмила быстро поняла, что Алексей осмелился привести в их дом свою любовницу. Она выставила их обоих за дверь.

Алексей Глызин евгения герасимова
Глызин с любовницей Евгенией (слева). Справа - как выглядит Герасимова сейча

Спустя время оказалось, что Евгения просто позарилась на деньги и положение Глызина в шоу-бизнесе. Позже она оставила нынешнего путиниста ради другого музыканта, а Глызин остался у разбитого корыта.

Вторая жена подала на развод из-за постоянных измен

Во второй раз Глызин женился на гимнастке Сание Бабий. Она моложе певца на 17 лет. На росписи девушка уже была беременна, и в 1992 году подарила артисту сына Игоря — в честь Игоря Талькова. В 2011 году Сания подала на развод — все из-за измен мужчины.

Алексей Глызин Сания Бабий игорь глызин
Алексей Глызин и Сания Бабий с сыном

Исполнитель прилагал все усилия, чтобы сохранить семью. И Сания его простила. "Он начал давить на жалость. Приходил к порогу дома, говорил, что у него кровь из носа идет, обмороки. А если Лешу впустить в дом, он оттуда уже не уйдет", — сказала однажды жена Глызина.

Алексей Глызин Сания Бабий
Алексей и Сания Глызины

Старший сын путиниста стал режиссером. Он женился и имеет 19-летнего сына Дениса, единственного внука Глызина.

Алексей Глызин алексей глызин младший игорь глызин
Глызин со старшым сыном Алексеем и внуком Денисом

Ранее мы писали про еще одного лизоблюда Путина. "Телеграф" показывал, как выглядит жена главы Госдума Володина.

Теги:
#Алексей Глызин