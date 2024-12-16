Известен своей неверностью, 70-летний путинист одомашнился

Исполнитель хитов "Ты не ангел" и "Пепел любви" имел в молодости бурную жизнь. Путинист Алексей Глызин, славивший раньше Степана Бандеру, женился дважды, и каждый раз его любимые женщины становились жертвами любвеобильности певца.

Однажды артист даже привел в семью любовницу. "Телеграф" рассказывает о главных женщинах непутевого россиянина.

Первый брак и любовница в доме

Первой женой артиста, который сегодня поддерживает войну против Украины, стала Людмила, с которой он познакомился еще во время учебы в Московском институте культуры. Когда Глызина призвали в армию на Дальний Восток, Людмила ждала его дома. Вернувшись, начинающий артист женился на девушке и в 1975 году у пары родился сын Алексей.

Алексей Глызин с первой женой Людмилой

Когда Глызин начал становиться известным, его гастрольная жизнь плохо сочеталась с семейной. Особенно, когда в нее вмешивалась какая-нибудь привлекательная фанатка.

Однажды исполнитель привел в дом девушку Евгению Герасимову, чтобы встретить Новый год. Он представил ее жене, как близкую подругу одного из коллег-музыкантов, но скрыть свои истинные чувства к гостье он не смог. Людмила быстро поняла, что Алексей осмелился привести в их дом свою любовницу. Она выставила их обоих за дверь.

Глызин с любовницей Евгенией (слева). Справа - как выглядит Герасимова сейча

Спустя время оказалось, что Евгения просто позарилась на деньги и положение Глызина в шоу-бизнесе. Позже она оставила нынешнего путиниста ради другого музыканта, а Глызин остался у разбитого корыта.

Вторая жена подала на развод из-за постоянных измен

Во второй раз Глызин женился на гимнастке Сание Бабий. Она моложе певца на 17 лет. На росписи девушка уже была беременна, и в 1992 году подарила артисту сына Игоря — в честь Игоря Талькова. В 2011 году Сания подала на развод — все из-за измен мужчины.

Алексей Глызин и Сания Бабий с сыном

Исполнитель прилагал все усилия, чтобы сохранить семью. И Сания его простила. "Он начал давить на жалость. Приходил к порогу дома, говорил, что у него кровь из носа идет, обмороки. А если Лешу впустить в дом, он оттуда уже не уйдет", — сказала однажды жена Глызина.

Алексей и Сания Глызины

Старший сын путиниста стал режиссером. Он женился и имеет 19-летнего сына Дениса, единственного внука Глызина.

Глызин со старшым сыном Алексеем и внуком Денисом

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