Відомий своєю невірністю, 70-річний путініст одомашнився

Виконавець хітів "Ты не ангел" та "Пепел любви" мав у молодості бурхливе життя. Путініст Олексій Глизін, який славив раніше Степана Бандеру, одружився двічі, і щоразу його кохані жінки ставали жертвами велелюбності співака.

Якось артист навіть привів у родину коханку. "Телеграф" розповідає про головних жінок недолугого росіянина.

Перший шлюб і коханка у домі

Першою дружиною артиста, котрий сьогодні підтримує війну проти України, стала Людмила, з якою він познайомився ще під час навчання у Московському інституті культури. Коли Глизіна призвали до армії на Далекий Схід, Людмила чекала його вдома. Повернувшись, артист-початківець одружився з дівчиною й у 1975 році у пари народився син Олексій.

Олексій Глизін із першою дружиною Людмилою

Коли Глизін почав ставати відомим, його гастрольне життя погано поєднувалася із сімейним. Особливо, коли в нього втручалася якась приваблива фанатка.

Якось виконавець привів в дім дівчину Євгену Герасимову, щоб зустріти Новий рік. Він представив її дружині як близьку подругу одного з колег-музикантів, але приховати свої справжні почуття до гості він не зміг. Людмила швидко зрозуміла, що Олексій насмілився привести до їхньої оселі свою коханку. Вона виставила їх обох за двері.

Глизін із коханкою Євгенією (зліва). Справа — як виглядає Герасимова зараз

Згодом виявилося, що Євгенія просто позіхала на гроші та положення Глизіна у шоубізнесі. Пізніше вона залишила нинішнього путініста заради іншого музиканта, а Глизін залишився біля розбитого корита.

Друга дружина подала на розлучення через постійні зради

Вдруге Глизін одружився з гімнасткою Санією Бабій. Вона молодша за співака на 17 років. На розписі дівчина вже була вагітна, і 1992 року подарувала артисту сина Ігоря — на честь Ігоря Талькова. У 2011 році Санія подала на розлучення — все через зради чоловіка.

Олексій Глизін та Санія Бабій із сином

Виконавець докладав усіх зусиль, щоб зберегти сім’ю. І Санія його пробачила. "Він почав тиснути на жалість. Приходив до порога будинку, говорив, що у нього кров із носа йде, непритомності. А якщо Льошу впустити в дім, він звідти вже не піде", — сказала одного разу дружина Глизіна.

Олексій та Санія Глизіни

Старший син путініста став режисером. Він одружився і має 19-річного сина Дениса, єдиного онука Глизіна.

Глизін зі старшим сином Олексієм та онуком Денисом

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