Покинуте поховання зірки 90-х: як зараз виглядає могила ведучого "Пісні року" Євгена Меньшова
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Артиста не стало на 68 році життя після тяжкої хвороби
Євген Меньшов упродовж багатьох років вів "Пісню року". Разом із нинішньою путіністкою Ангеліною Вовк російський ведучий з’являвся в ефірах музичної телепередачі 18 разів.
Артист був одружений тричі, але свої останні дні провів у хоспісі. "Телеграф" розповідає, від чого помер Євген Меньшов, де похований і як зараз виглядає могила зірки 90-х.
Що відомо про Євгена Меньшова
Народився у Нижньому Новгороді. Закінчив навчання у Горьківському театральному училищі та Школі-студії МХАТ, з 1971 року почав працювати актором у Московському драматичному театрі імені Гоголя. Ведучим "Пісні року" дебютував у 1988 році та востаннє вийшов на сцену шоу 2006 року.
Першою дружиною артиста стала його однокурсниця, акторка Наталія Селіверстова. Пара була разом цілих 18 років. Вдруге чоловік одружився з акторкою Ларисою Борушко, яка подарувала ведучому єдиного сина Олександра (зараз працює стоматологом). Борушко померла в 43 роки від раку.
Третій шлюб і хвороба
Після смерті дружини Меньшов зійшовся із телеведучою Ольгою Грозною. Через 8 років спільного життя у Меньшова стався рецидив раку простати, який виявили в артиста кілька років тому. Хвороба торкнулася нирок, і коли справи стали зовсім погані, Грозна відправила чоловіка в хоспіс. Помер Євген Меньшов 19 травня 2015 року.
Де похований Євген Меньшов
Артиста поховано 22 травня 2015 року на Троєкурівському цвинтарі, 21 дільниця. Церемонія прощання з Меньшовим відбулася серед найближчих. На могилі ведучого "Пісні року" стоїть пам’ятник, виконаний в елегантному, стриманому стилі та без зайвих слів.
Як виглядає могила Євгена Меньшова зараз
Нещодавно один із відвідувачів цвинтаря показав кадри нинішнього стану могили російського артиста. Поховання Меньшова сильно заросло, а сама ділянка стоїть без огорожі.
Могила чоловіка виглядає занедбаною: там ростуть чагарники, лежить неприбрана суха трава, а ваза для квітів порожня. Все це через 9 років після смерті зірки. Відомо, що вдова Ольга Грозна сьогодні живе закордоном.
До речі, на Троєкурівському цвинтарі у Москві поховано засновника фінансової піраміди "МММ". "Телеграф" писав, як зараз виглядає могила Сергія Мавроді.