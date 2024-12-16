Покинуте поховання зірки 90-х: як зараз виглядає могила ведучого "Пісні року" Євгена Меньшова

Артиста не стало на 68 році життя після тяжкої хвороби

Євген Меньшов упродовж багатьох років вів "Пісню року". Разом із нинішньою путіністкою Ангеліною Вовк російський ведучий з’являвся в ефірах музичної телепередачі 18 разів.

Артист був одружений тричі, але свої останні дні провів у хоспісі. "Телеграф" розповідає, від чого помер Євген Меньшов, де похований і як зараз виглядає могила зірки 90-х.

Що відомо про Євгена Меньшова

Народився у Нижньому Новгороді. Закінчив навчання у Горьківському театральному училищі та Школі-студії МХАТ, з 1971 року почав працювати актором у Московському драматичному театрі імені Гоголя. Ведучим "Пісні року" дебютував у 1988 році та востаннє вийшов на сцену шоу 2006 року.

Євген Меньшов та путіністка Ангеліна Вовк

Першою дружиною артиста стала його однокурсниця, акторка Наталія Селіверстова. Пара була разом цілих 18 років. Вдруге чоловік одружився з акторкою Ларисою Борушко, яка подарувала ведучому єдиного сина Олександра (зараз працює стоматологом). Борушко померла в 43 роки від раку.

Меньшов із Ларисою Борушко та сином Олександром

Третій шлюб і хвороба

Після смерті дружини Меньшов зійшовся із телеведучою Ольгою Грозною. Через 8 років спільного життя у Меньшова стався рецидив раку простати, який виявили в артиста кілька років тому. Хвороба торкнулася нирок, і коли справи стали зовсім погані, Грозна відправила чоловіка в хоспіс. Помер Євген Меньшов 19 травня 2015 року.

Ольга Грозна з Євгеном Меньшовим

Де похований Євген Меньшов

Артиста поховано 22 травня 2015 року на Троєкурівському цвинтарі, 21 дільниця. Церемонія прощання з Меньшовим відбулася серед найближчих. На могилі ведучого "Пісні року" стоїть пам’ятник, виконаний в елегантному, стриманому стилі та без зайвих слів.

Як виглядає могила Євгена Меньшова зараз

Нещодавно один із відвідувачів цвинтаря показав кадри нинішнього стану могили російського артиста. Поховання Меньшова сильно заросло, а сама ділянка стоїть без огорожі.

Могила чоловіка виглядає занедбаною: там ростуть чагарники, лежить неприбрана суха трава, а ваза для квітів порожня. Все це через 9 років після смерті зірки. Відомо, що вдова Ольга Грозна сьогодні живе закордоном.

Могила Євгена Меньшова сьогодні

До речі, на Троєкурівському цвинтарі у Москві поховано засновника фінансової піраміди "МММ". "Телеграф" писав, як зараз виглядає могила Сергія Мавроді.