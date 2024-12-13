76-річний гуморист родом із Курська виправдовує вбивства українців

Цей гуморист був популярний не лише в Росії, а й в Україні. На нашому телебаченні, на жаль, часто "крутили" пропагандистську гумористичну передачу "Аншлаг" з Регіною Дубовицькою, де Володимир Винокур — нинішній путініст — намагався смішити зал безглуздими жартами та пародіями.

Він фігурант бази "Миротворець" не просто так. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну в Україні кремлівський блазень Винокур і як зараз виглядає.

Що Володимир Винокур говорить про війну

Гуморист родом із Курська, який зараз нерідко потрапляє під "бавовну". Прихильник путінського режиму з 2014 року виправдовує агресію своєї країни-окупантки. Винокур тішився подіями на Донбасі та захопленням українських територій російськими військовими. За заперечення російської агресії та замах на суверенітет та територіальну цілісність України потрапив до "Миротворця".

У 2019 році Винокур вибухнув скандальною заявою про поділ України. "Росія хотіла мирним шляхом вирішити все, але… Смішно говорити про українську армію, про українську авіацію, про український космос. Ну, самі розумієте… Так нехай Австро-Угорщина та Польща заберуть собі шматки України, і тоді все дуже мирно відбудеться", — сказав тоді гуморист, країна якого сьогодні зазнає ударів невідомими БПЛА.

Як зараз виглядає Володимир Винокур

На початку 2022 року він підтримав Путіна за "визнання ДНР та ЛНР", а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав так зване "СВО". "Нашому президенту Володимиру Володимировичу Путіну дісталася нелегка доля, важка, але Росія з історії звикла. Кожні 100 років вороги нападають, потім їх викидають із Росії, вони 100 років готуються – і знову. Але Перемога за нами!", — видав старий маразматик у серпні 2023 року.

Пізніше російський диктатор Путін вручив Винокуру орден "За заслуги перед Батьківщиною" I ступеня. Той почав розхвалювати молодшого за себе на 4 роки голову Кремля. "У Путіна є чемодан для г*мна, що говорить. Його звуть Володимир Винокур", — жартували в мережі після вислужування старого блазня.

У березні 2024 року Винокур приїхав розважати російських окупантів до самарського госпіталю. Під акомпанемент баяна каліки-терористи виконали "Смуглянку", після чого путініст заявив, що "усмішка лікує".

У Росії Володимир Винокур стає нікому не потрібним. Так, у багатьох містах країни-агресорки на виступ путінського блазня приходить дуже мало росіян.

Зазначимо, що багато артистів у Росії продалися за кривавий рубль і тепер підтримують путінський режим. Раніше "Телеграф" писав, що говорить про війну Гарік Сукачов, якого колись слухали в Україні.