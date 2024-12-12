Фотографується з Трампом, але пам’ятає про рідний Харків: куди зникла відома модель Діана Гаркуша і як виглядає

10 років тому дівчина потрапила до трійки найкращих на конкурсі "Міс Всесвіт"

Відома українка Діана Гаркуша досягла успіху в модельному бізнесі. У 2015 році харків’янка представляла Україну на міжнародному престижному конкурсі "Міс Всесвіт", де посіла почесне третє місце.

30-річна красуня подорожує світом і зустрічається з відомими особистостями, але не забуває і про рідну Україну. "Телеграф" розповідає, що відомо про Діану Гаркушу і як вона зараз виглядає.

Що відомо про Діану Гаркушу

Дівчина народилася у Харкові 5 липня 1994 року. Здобувала освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, водночас працюючи моделлю. Гаркуша здобула перемоги у багатьох змаганнях краси, зокрема "Міс Артек 2008", "Етнокоролева Слобожанщини 2011", "Міс Харків 2012" та "Міс Інтернешнл 2013".

Фото: Getty Images

У 2014 році харків’янка посіла друге місце на національному конкурсі "Міс Україна Всесвіт", проте через відмову від корони переможниці Анни Андрес, Діана вирушила замість неї на "Міс Всесвіт 2014", фінал якого проходив у Майамі 25 січня 2015 року.

На конкурсі купальників Діана в елегантному рожевому бікіні. Фото: Getty Images

Дівчині вдалося опинитися у топ-5, посівши третє місце.

Гаркуша у сукні Zuhair Murad. Фото: Getty Images

На конкурсі Гаркуша представляла Україну в образі "Нареченої війни" — у темно-вишневій сукні з чорними смугами та чорною короною з колючого дроту, створеного дизайнеркою Людмилою Бушинською. Діана також звернулася до світової спільноти із закликом підтримати Україну під час війни з Росією. На жаль, дівчині довелося говорити зі сцени російською через відсутність українського перекладача.

Де зараз і чим займається Діана Гаркуша

Українка продовжує займатися улюбленою справою – моделінгом. Діана багато подорожує, у соцмережах ділиться фотографіями з різних куточків світу. На її сторінку в Інстаграмі підписано понад мільйон людей.

Гаркуша підтримує Україну та займається благодійністю. У квітні 2023 року дівчина поділилася кадрами з рідного Харкова, який часто підпадає під ракетні удари окупаційної російської армії.

Цікаво, що у листопаді українка привітала скандального Дональда Трампа з обранням у президенти США. Діана виклала фото з бізнесменом та його сином Еріком Трампом.

Діана з Трампом та його сином Еріком. Фото: instagram.com/dianagarkushaofficial

Гаркуша з Майком Тайсоном. Фото: instagram.com/dianagarkushaofficial

Нагадаємо, що у листопаді в Мексиці пройшов конкурс "Міс Всесвіт 2024". "Телеграф" повідомляв, на якому місці опинилася українка Аліна Пономаренко.