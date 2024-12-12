Красуня-модель Анна Пославська раптово зникла з радарів: як виглядала українка і чого досягла

Дівчина народилася у Новій Каховці, яка зараз окупована Росією

Лише нещодавно данка вперше стала переможницею конкурсу "Міс Всесвіт". І якщо Україна не посіла у 2024 році почесне перше місце, у представниць нашої країни є свої досягнення у цьому престижному заході. Наприклад, модель Анна Пославська у 2010 році стала першою українкою, якій вдалося потрапити до п’ятірки найкращих (у тому році перемогла мексиканка).

Дівчина, яка набула популярності в недалекому минулому, раптово зникла з радарів. Подивіться, як виглядала Анна Пославська на вершині слави та дізнайтеся, де красуня зараз.

Хто така Анна Пославська

Дівчина народилася у Новій Каховці, яка зараз перебуває в окупації. За першою освітою Анна є менеджером з туризму, пізніше вона навчалася на факультеті міжнародної економіки у КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Почала свою кар’єру Пославська у модельному бізнесі у 18 років. Дівчина встигла взяти участь у багатьох конкурсах краси, завоювавши такі титули, як "Міс Україна-Південь 2009", "Міс глядацьких симпатій" на конкурсі "Міс Україна – 2009".

Анна Пославська. Фото: instagram.com/missukraine_universe

14 років тому Пославській пощастило представляти Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт 2010". Національний костюм для дівчини створювала українсько-американська дизайнерка Марина Асаулюк. Сукня була виготовлена зі справжніх колосків і нагадувала сніп пшениці, прикрашений блакитною стрічкою.

Анна Пославська у національному костюмі

Анна зуміла обійти понад 80 конкурсанток, стати не лише першою українкою, якій вдалося потрапити до топ-5 найкращих, а ще й третьою "Віцеміс Всесвіт 2010".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Де зараз Анна Пославська

Відразу після свого тріумфу українська модель включилася у роботу: вона ходила на різні інтерв’ю як в Україні, так і за кордоном; брала участь у розкішних фотосесіях. Пославській також пропонували контракти зі США та країни-агресорки Росії. У результаті дівчина переїхала до Нью-Йорку.

З 2018 року Анна припинила вести відомі сторінки в соцмережах. У Фейсбуці зазначено, що українка одружена. Як вона зараз виглядає – невідомо.

Анна Пославська у Фейсбуці

Анна Пославська в Інстаграмі

Нагадаємо, що у листопаді в Мексиці пройшов конкурс "Міс Всесвіт 2024". "Телеграф" повідомляв, на якому місці опинилася українка Аліна Пономаренко.