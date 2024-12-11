Відвернулися від Путіна заради України: дві зірки російського шоубізу номіновані на Нобелівську премію

Росіяни Монеточка та Noize MC просувають "гуманістичні цінності"

Російських виконавців Монеточку (Єлизавету Гирдимову) та Noize MC (Івана Алексєєва) висунули на Нобелівську премію миру 2025 року.

Співробітники норвезького університету в Осло (Норвегія) висунули артистів, яких не люблять у Кремлі, на почесну нагороду. Про це російському журналісту Володимиру Раєвському повідомив професор OsloMet Арнфін Вунен.

"Найважливіше — це те, що вони своїми голосами представляють нове покоління, яке висловлюється за гуманістичні цінності", — розповів професор. Відеоповідомленням поділилися як сам журналіст, так і репер Noize MC.

За що Noize MC і Монеточку номінували на Нобель 2025

У Росії артистів оголосили "іноземними агентами". Вони залишили країну-терористку та виступають проти режиму Кремля. У квітні 2022 року Noize MC дав благодійний концерт на підтримку України. У січні 2023 року Монеточку у РФ закликали притягнути до "відповідальності" за те, що співачка публічно висловилася за підтримку України та вільної Білорусі. Також Іван і Ліза засудили колег, які мовчать про війну.

Noize MC (Іван Алексєєв) та Монеточка (Єлизавета Гирдимова)

2022 року Нобелівську премію миру присудили білоруському правозахиснику та політв’язню Олесю Біляцькому. У лютому 2023 року Біляцького засудили до 12 років позбавлення волі у Білорусі.