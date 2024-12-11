Отвернулись от Путина ради Украины: две звезды российского шоубиза номинированы на Нобелевскую премию

Россияне Монеточка и Noize MC продвигают "гуманистические ценности"

Российских исполнителей Монеточку (Елизавету Гырдымову) и Noize MC (Ивана Алексеева) выдвинули на Нобелевскую премию мира 2025 года.

Сотрудники норвежского университета в Осло (Норвегия) выдвинули артистов, которых не любят в Кремле, на почетную награду. Об этом российскому журналисту Владимиру Раевскому сообщил профессор OsloMet Арнфинн Вунен.

"Самое важное – это то, что они своими голосами представляют новое поколение, которое высказывается за гуманистические ценности", – рассказал профессор. Видеосообщением поделились как сам журналист, так и рэпер Noize MC.

За что Noize MC и Монеточку номинировали на Нобель 2025

В России артистов объявили "иностранными агентами". Они покинули страну-террористку и выступают против режима Кремля. В апреле 2022 года Noize MC дал благотворительный концерт в поддержку Украины. В январе 2023 года Монеточку в РФ призвали привлечь к "ответственности" за то, что певица публично высказалась в поддержку Украины и свободной Беларуси. Также Иван и Лиза осудили коллег, которые молчат о войне.

Noize MC (Иван Алексеев) и Монеточка (Елизавета Гырдымова)

В 2022 году Нобелевскую премию мира присудили белорусскому правозащитнику и политзаключенному Алесю Беляцкому. В феврале 2023 года Беляцкого приговорили к 12 лет лишения свободы в Беларуси.