Родился в Донецке и умер в 31 год: как сейчас выглядит могила рэп-певца Михея (фото, видео)

Похоронен рэпер буквально в двух шагах от могилы Высоцкого

В эту среду известному рэп-исполнителю Сергею Крутикову, известному как Михей, могло исполниться 54 года. Однако ушел из жизни артист из Украины в молодом возрасте.

Участник коллективов Bad Balance и "Михей и Джуманджи" обрел большую популярность, как автор хита и одноименного альбома "С*ка любовь" 1999 года. "Телеграф" рассказывает, что известно о Сергее Крутикове, от чего умер молодой рэпер и как сегодня выглядит его могила.

Кто такой Михей

Сергей Крутиков родился 11 декабря 1970 года в Донецке. После 8-го класса родители с сыном переехали в Ростов-на-Дону, где мальчик поступил в музыкальное училище по классу ритм-секции. Однако спустя несколько месяцев Сергей вернулся в Донецк, где начал обучение в местном ПТУ, параллельно работая актером в областном украинском музыкально-драматическом театре имени Артема. В это время парень увлекся хип-хопом и брейк-дансом и даже недолгое время был участником дуэта "Точка замерзания". После окончания ПТУ Крутиков уехал в Петербург и поступил в Высшую школу культуры, а позже перебрался в Москву.

Был участником групп Bad Balance с лидером ШЕFF и битбейкером DJ LA, которая выступала по РФ на разогреве у Богдана Титомира. Позже успешный коллектив гастролировал по Европе. Особое признание получили альбомы Bad Balance "Налетчики" (1994) и Chisto Pro (1996).

Михей с Bad Balance

С 1995 года Михей также занимается сольной карьерой "Михей и Джуманджи". Дебютный альбом "С*ка любовь" принес огромный успех: одноименная песня, "Туда" и "Мама" стали хитами, а Крутиков был назван лучшим исполнителем 1999 года.

Смерть Сергея Крутикова "Михея"

В июле 2002 года у Михея случился инсульт, от которого он оправился уже в августе. Однако 27 октября вечером певцу стало плохо, и к приезду скорой помощи он скончался. Причиной смерти 31-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность из-за оторвавшегося тромба.

Где похоронен Михей и как выглядит могила

30 октября 2002 года Крутиков был кремирован в Николо-Архангельском крематории, а прах захоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. На могиле артиста, которая расположена всего в нескольких метрах от захоронения Высоцкого, установлен серый гранитный памятник с бюстом Михея, изображающим его с опущенной головой. Рука певца лежит на табличке с надписью Jumanji.

На земле у постамента расположена табличка: "Крутиков Сергей Евгеньевич 1970–2002. Я тебя никогда не забуду. Настя". Эскиз памятника разработала возлюбленная Сергея — Анастасия Фильченко. Артист не был женат и не имел детей.

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