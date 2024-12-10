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Умер в Москве, но похоронен в родном Львове: как выглядит могила народного артиста Романа Виктюка

Автор
Татьяна Кармазина
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Роман Виктюк умер на 85 году жизни
Роман Виктюк умер на 85 году жизни. Фото Коллаж "Телеграфа"

Выдающийся режиссер покоится в семейном склепе

Украинского актера и режиссера Романа Виктюка не стало 17 ноября 2020 года. Легендарный художник родился в Украине, но с 1970-х годом жил и работал в собственном театре в России.

Народный артист Украины и РФ умер на 85 году жизни в Москве. 20 ноября с Романом Виктюком простились в столице страны-терорристки, после чего, в соответствии с завещанием режиссера, его тело было перевезено в Украину.

Где похоронен Роман Виктюк

Церемония прощания с артистом состоялась в его родном Львове 23 ноября. В 15:00 прошел заупокойное богослужение Виктюка на Лычаковском кладбище. Похоронен народный артист на поле №70.

Поскольку умер Роман Григорьевич в период пандемии, то и церемония прощания проходила с соблюдением всех карантинных норм. Прощались с театральным режиссером под легендарный трек The Show Must Go On группы Queen и крики "Браво!".

Как выглядит могила Романа Виктюка

Покоится режиссер в семейном склепе, которое Виктюк когда-то приобрел сам. Кроме театрального художника, там похоронены его родители — отца Григория и матери Екатерины.

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Причина смерти Романа Виктюка

Роман Виктюк скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом — у артиста произошел инсульт. Также режиссер долгие годы боролся с онкологическим заболеванием, а COVID-19 окончательно подорвал его здоровье.

роман виктюк
Фото: facebook.com/teatrviktuka

В июле 2024 года стало известно, что Театр Романа Виктюка перестал существовать в Москве. Теперь в репертуаре больше не будет постановок украинского режиссера, при этом в стенах театра о легендарной личности Виктюка даже запрещено вспоминать.

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#Могила #Роман Виктюк