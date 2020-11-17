Умер Роман Виктюк

Режиссер, народный артист Украины и РФ Роман Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни. Об этом сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня(17 ноября)" - сообщили в театре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Театр Романа Виктюка (@teatrviktuka)

Причина смерти артиста пока неизвестна.

Отметим, что 27 октября Романа Виктюка госпитализировали с коронавирусом. Артист находился в реанимации. Так, что вполне возможно, что именно COVID-19 забрал жизнь известного режиссера.

Роман Виктюк - известный украинский и российский театральный режиссер, народный артист Украины и РФ.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что скончался народный артист СССР Армен Джигарханян.