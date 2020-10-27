Роман Виктюк накануне дня рождения попал в реанимацию с коронавирусом

Весьма известный украинский и русский театральный актер и режиссер, а также народный артист Украины и народный артист РФ Роман Виктюк, который 28 октября должен отпраздновать свой день рождения, заболел коронавирусом.

Об этом проинформировали в Телеграм-канале База.

Сам артист является постановщиком и исполнителем ролей в огромном количестве спектаклей, преимущественно в театрах Москвы, в частности, и в театре своего имени, а также является популярным и уважаемым в России и в Украине.

По предварительной информации Виктюк сейчас находится в реанимации ГКБ им.Бахрушиных в Москве.

Изначально 83-летнего народного артиста положили в отделение второй терапии, однако состояние режиссера начало ухудшатся, и его перевели в реанимацию.

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