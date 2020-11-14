Умер знаменитый актер Армен Джигарханян

Ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом "Интерфаксу" рассказал близкий друг актера Артур Согомонян.

"К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра", - поведал он.

Отмечается, что смерть наступила из-за возраста и болезней Джигарханяна.

Отметим, что месяц назад, 3 октября, у него было день рождения. Артисту исполнилось 85 лет.

По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Что мы знаем о Армене Джигарханяне?

Народный артист СССР Армен Джигарханян известен по фильмам "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Тегеран-43", "Город Зеро".

С 1996 года и до самой смерти он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

В апреле 2018 в Джигарханяна случился инфаркт, но он смог восстановиться и вернулся к репетициям в театре.

В тот год он был госпитализирован пять раз. После этого на здоровье особо не жаловался.

Джигарханян был дважды женат. 40 лет он прожил с Татьяной Власовой, после чего бросил ее ради молодой пианистки Виталины Цимбалюк-Романовской, с которой пробыл в браке лишь год.