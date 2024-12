Помер у Москві, але похований у рідному Львові: як виглядає могила народного артиста Романа Віктюка

Видатний режисер спочиває у сімейному склепі

Українського актора та режисера Романа Віктюка не стало 17 листопада 2020 року. Легендарний митець народився в Україні, але з 1970-х років жив та працював у власному театрі в Росії.

Народний артист України та РФ помер на 85 році життя у Москві. 20 листопада з Романом Віктюком попрощалися у столиці країни-терористки, після чого, відповідно до заповіту режисера, його тіло було перевезено до України.

Де похований Роман Віктюк

Церемонія прощання з артистом відбулася у його рідному Львові 23 листопада. О 15:00 відбулося заупокійне богослужіння Віктюка на Личаківському цвинтарі. Поховано народного артиста на полі №70.

Оскільки помер Роман Григорович під час пандемії, те й церемонія прощання проходила з дотриманням усіх карантинних норм. Прощалися з театральним режисером під легендарний трек The Show Must Go On гурту Queen та крики "Браво!".

Як виглядає могила Романа Віктюка

Спочиває режисер у сімейному склепі, який Віктюк колись придбав сам. Крім театрального митця, там поховані його батьки — батько Григорій та матір Катерина.

Причина смерті Романа Віктюка

Роман Віктюк помер через ускладнення, викликані коронавірусом — в артиста стався інсульт. Також режисер довгі роки боровся з онкологічним захворюванням, а COVID-19 остаточно підірвав його здоров’я.

У липні 2024 року стало відомо, що Театр Романа Віктюка перестав існувати в Москві. Тепер у репертуарі більше не буде постановок українського режисера, причому у стінах театру про легендарну особистість Віктюка навіть заборонено згадувати.

