Рус

Помер у Москві, але похований у рідному Львові: як виглядає могила народного артиста Романа Віктюка

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Роман Віктюк помер на 85 році життя
Роман Віктюк помер на 85 році життя. Фото Колаж "Телеграфу"

Видатний режисер спочиває у сімейному склепі

Українського актора та режисера Романа Віктюка не стало 17 листопада 2020 року. Легендарний митець народився в Україні, але з 1970-х років жив та працював у власному театрі в Росії.

Народний артист України та РФ помер на 85 році життя у Москві. 20 листопада з Романом Віктюком попрощалися у столиці країни-терористки, після чого, відповідно до заповіту режисера, його тіло було перевезено до України.

Де похований Роман Віктюк

Церемонія прощання з артистом відбулася у його рідному Львові 23 листопада. О 15:00 відбулося заупокійне богослужіння Віктюка на Личаківському цвинтарі. Поховано народного артиста на полі №70.

Оскільки помер Роман Григорович під час пандемії, те й церемонія прощання проходила з дотриманням усіх карантинних норм. Прощалися з театральним режисером під легендарний трек The Show Must Go On гурту Queen та крики "Браво!".

Як виглядає могила Романа Віктюка

Спочиває режисер у сімейному склепі, який Віктюк колись придбав сам. Крім театрального митця, там поховані його батьки — батько Григорій та матір Катерина.

могила романа віктюка
роман віктюк могила у львові

Причина смерті Романа Віктюка

Роман Віктюк помер через ускладнення, викликані коронавірусом — в артиста стався інсульт. Також режисер довгі роки боровся з онкологічним захворюванням, а COVID-19 остаточно підірвав його здоров’я.

роман віктюк
Фото: facebook.com/teatrviktuka

У липні 2024 року стало відомо, що Театр Романа Віктюка перестав існувати в Москві. Тепер у репертуарі більше не буде постановок українського режисера, причому у стінах театру про легендарну особистість Віктюка навіть заборонено згадувати.

Раніше ми писали про жорстоке побиття колишнього чоловіка співачки Оксани Білозір. "Телеграф" розповідав, як виглядає могила музиканта Ігоря Білозіра сьогодні.

Теги:
#Могила #Роман Віктюк