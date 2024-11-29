Його побили до смерті: як виглядає могила колишнього чоловіка Оксани Білозір та що з убивцями

24 роки тому помер видатний український композитор Ігор Білозір

Народна артистка України Оксана Білозір під час війни виступає для українських захисників. Її першим чоловіком був визначний український композитор Ігор Білозір.

Автор композицій "Пшеничне перевесло" та "Світлиця" народився 24 березня 1955 року у місті Радехів, Львівська область. Був членом вокально-інструментального ансамблю у радехівській школі №1. Закінчив Львівське музично-педагогічне училище та Львівську консерваторію.

Стажувався у США та Канаді. З 1979 року був художнім керівником та солістом ВІА "Ватра" Львівської обласної філармонії.

Фото: obozrevatel

Жорстоке побиття через російський шансон

Композитор, який розлучився з Оксаною Білозір у 1991 році та був у шлюбі з другою дружиною Ольгою Гошовською, був жорстоко побитий 8 травня 2000 року за те, що своїми українськими піснями у кафе "Цісарська кава" нібито заважав групі відвідувачів, серед яких перебували Дмитро Воронов та Юрій Калінін, насолоджуватися російським шансоном.

"Товариство, яке сидить за столиком разом з Ігорем, упівголос наспівує його "Це не яблуні цвіт не май". Компанія прихильників пісень про "честь" офіцерів у нахабній формі вимагає в товариства Білозора негайно припинити, бо це "заважає слухати те, що вони хочуть"… Починається якась штурханина – вечір був зіпсований. Ігор із товаришами встали і пішли до виходу. Білозір підійшов до їхнього столика, простягнув руку Воронову і сказав, що не варто сваритися. Додав: "Я вибачаю вам". Я думаю, що це і стало моментом, коли тим відморозкам зірвало дах… Воронов і Калінін переймають їх (по дорозі додому — ред.). Воронов, офіцер, який професійно займався боксом, єдиноборством і знав прийоми, завдає Білозорові прицільного, несамовитої сили удару в лоб, внаслідок якого Ігор "повалився на тротуар, як сніп". Але їм ще мало! Треба добивати! І знавісніло, люто – кулаками, ногами", — ділилися своїми спогадами музикант Юрій Кедринський, дружина Білозіра Ольга та журналіст Богдан Гнатовський.

Друга дружина Ігоря Білозіра – Ольга Гошовська. Фото: facebook.com/vatra.lviv.ua

Ігор Білозір пробув у комі 20 днів. 16 травня чоловік переніс клінічну смерть, 28 травня композитора не стало. Йому було лише 45 років.

Пам’ятний знак на місці загибелі Ігоря Білозора (Львів, пр. Шевченка). Фото: Вікіпедія

Як виглядає могила Ігоря Білозіра

Проводити композитора в останню путь прийшли понад 100 тисяч людей. "Процесія розтягнулася на кілька кілометрів Згодом писали в пресі, що такий масовий похорон був, коли ховали в листопаді 1944 року митрополита Андрея Шептицького. І ще – Івана Франка, таке ще казали", — розповів керівник ансамблю "Ватра" Андрій Кучерепа.

Похорон Ігоря Білозіра. Фото: facebook.com/vatra.lviv.ua

На похороні була і колишня дружина композитора Оксана Білозір. Музикант був похований на Личаківському цвинтарі. 2013 року на могилі Білозіра встановили білого ангела з листом у руках — мармурову скульптуру, привезену з Італії. Вона символізує пісню, вічність та чистоту.

Місце поховання композитора на Личаківському цвинтарі у Львові. Фото: Вікіпедія

Як покарали вбивць Ігоря Білозіра

Судові розгляди тривали майже п’ять місяців. У вересні 2001 року Львівський апеляційний суд ухвалив вирок. Дмитро Воронов, який був сином заступника голови міської міліції, був засуджений на 15 років, а Юрій Калінін – на 12 років позбавлення волі. Під час справи про загибель композитора було допитано 30 свідків, а матеріали розслідування зайняли 16 томів.

Захист обвинувачених оскаржив це рішення, і в січні 2002 року Верховний суд України визнав вирок у цій справі необґрунтованим і скасував його. 7 серпня 2002 року Апеляційний суд Львівської області ухвалив новий вирок: Дмитра Воронова засудили на 10 років позбавлення волі, а Юрія Калініна — до 8 років.

"Де ці чоловіки зараз – невідомо. Скільки насправді вони відсиділи – теж. Я знаю, що один журналіст робив запит на них, але відповіді не отримав. Розповідали, що злочинці були відправлені в колонію в Херсон. А невдовзі батько Воронова звільнився і поїхав працювати в міліцію туди", — поділився Кедринський в інтерв’ю obozrevatel у 2024 році.

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