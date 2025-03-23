Особняк, осквернений матюччям: як виглядає будинок зрадниці Таїсії Повалій у Києві

Будинок у Борщагівці 60-річної путіністки, ймовірно, пустіє

Особняк зрадниці України Таїсії Повалій, яка, ймовірно, крутила роман з Кобзоном, знаходиться серед звичайних заміських будинків неподалік Кільцевої дороги Києва.

Сьогодні 60-річна артистка живе в Росії та розважає росіян, виступаючи на сцені з затятими путіністами та російськими пропагандистами. "Телеграф" розповідає, що відомо про будинок Повалій у Києві та як він виглядає.

Як виглядає будинок Повалій у Борщагівці

Дім розташований у селищі Петропавлівська Борщагівка, поряд із Кільцевою дорогою столиці. Раніше на цьому місці знаходився невеликий будинок її матері Ніни Гирявець, але пізніше його перебудували у просторий триповерховий особняк з колонами, що нагадує архітектурний стиль "Санта-Барбари". Про це розповідали у сюжеті "Викриття" на каналі Live.

Будівля складається з двох крил, з’єднаних арочним коридором. Після поїздки до Греції артистка вирішила перефарбувати фасад у біло-блакитні відтінки, додала до дворового простору декоративні вази та лавки. З ініціативи її матері арки були оздоблені квітучими трояндами.

Цей особняк площею 450 кв. м розташований на ділянці у 24 сотки. У ньому є камінна зала, простора їдальня, фітнес-центр із солярієм, невелика студія звукозапису, а також окреме приміщення, де зберігалися подарунки від шанувальників.

У будинку передбачені окремі входи для Повалій та Гирявець, що дозволяло родичкам зберігати особистий простір.

Повалій усередині будинку

2023 року особняк зазнав нападу – невідомі облили фасад червоною фарбою та залишили написи зі звинуваченнями на адресу артистки. На паркані маєтку, в якому, мабуть, ніхто не живе, з'явилося графіті з матюччям.

Нагадаємо, що у 2024 році український суд ухвалив рішення про конфіскацію майна зрадниці, що включає цей житловий особняк та сім земельних ділянок загальною площею понад 3 гектари.