Дом в Борщаговке 60-летней путинистки, вероятно, пустеет

Особняк предательницы Украины Таисии Повалий, которая, вероятно, крутила роман с Кобзоном, находится среди обычных загородных домов неподалеку от Кольцевой дороги Киева.

Сегодня 60-летняя артистка живет в России и развлекает россиян, выступая на сцене с ярыми путинистами и российскими пропагандистами. "Телеграф" рассказывает, что известно о доме Повалий в Киеве и как он выглядит.

Как выглядит дом Повалий в Борщаговке

Дом расположен в поселке Петропавловская Борщаговка, рядом с Кольцевой дорогой столиці. Ранее на этом месте находился небольшой дом ее матери Нины Гирявец, но позже его перестроили в просторный трехэтажный особняк с колоннами, напоминающий архитектурный стиль "Санта-Барбары". Об этом рассказывали в сюжете "Викриття" на канале Live.

Здание состоит из двух крыльев, соединенных арочным коридором. После поездки в Грецию артистка решила перекрасить фасад в бело-голубые оттенки, добавила в дворовое пространство декоративные вазы и скамейки. По инициативе ее матери арки были украшены цветущими розами.

Этот особняк площадью 450 кв. м расположен на участке в 24 сотки. В нем есть каминный зал, просторная столовая, фитнес-центр с солярием, небольшая студия звукозаписи, а также отдельное помещение, где хранились подарки от поклонников.

В доме предусмотрены отдельные входы для Повалий и Гирявец, что позволяло родственницам сохранять личное пространство.

Повалий внутри дома

В 2023 году особняк подвергся нападению – неизвестные облили фасад красной краской и оставили надписи с обвинениями в адрес артистки. На заборе имения, в котором, вероятно, никто не живет, появилось граффити с матерщиной.

Напомним, что в 2024 году украинский суд принял решение о конфискации имущества предательницы, включающего этот жилой особняк и семь земельных участков общей площадью более 3 гектаров.