Среди них Повалий и Катя Лель? С кем предатель Кобзон мог крутить романы и что пишут о его внебрачных детях

Предатель Иосиф Кобзон был женат трижды

Личная жизнь певца-путиниста Иосифа Кобзона, которого похоронили на Востряковском кладбище в Москве, была довольно бурной. Официально артист был женат трижды, но ему приписывали романы с многими знаменитостями, а также ходят слухи, что у него несколько внебрачных детей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни предателя Иосифа Кобзона и что пишут о его детях. Мы узнали несколько интересных фактов.

Что известно о личной жизни Иосифа Кобзона

Известный певец Иосиф Кобзон, который ушел из жизни в 2018 году и запомнился украинофобскими высказываниями, был довольно харизматичным, поэтому ему удавалось покорять женские сердца. Он был трижды в браке, но детей ему подарила только вдова Нинель Дризина.

Иосиф Кобзон вместе с женой Нинель Дризиной

Впервые Кобзон женился в 1960-х, его избранницей стала певица Вероника Круглова. В браке они прожили два года, потом девушка эмигрировала в США.

Первая жена Иосифа Кобзона

Второй женой Кобзона стала народная артистка СССР Людмила Гурченко. Брак у них получился сложный и бездетный. Через три года они развелись.

Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко

А в 1971 году предатель встретил молодую Нинель (Нелли) Дризину и женился после длительных ухаживаний. В 1974 году она родила сына Андрея, а через два года — дочь Наталью.

Иосиф Кобзон с женой Нелли и двумя детьми

Однако в СМИ ходило множество слухов о романах Кобзона и его внебрачных детях. Писали о том, что артист состоял в отношениях с бывшей балериной Галиной Гуреевой, которая родила ему дочь Викторию. По ее словам, поначалу Кобзон обрадовался новости о беременности женщины, а потом пошел на попятную и не признал ее.

Также ходили слухи, что ребенка Кобзону родила и предательница Таисия Повалий. В 1983 году она стала мамой сына Дениса. Говорят, что Кобзон в свое время помог Повалий добиться успеха на украинской эстраде и обустроиться в Москве после ее переезда в Россию.

Таисия Повалий вместе с сыном Дмитрием

Кроме того, роман с украинофобом приписывали и певице Кате Лель. В 2009 году она родила дочь Эмилию, которая, как утверждают журналисты, не имеет никакого сходства с бывшим мужем артистки Игорем Кузнецовым, зато есть черты лица Кобзона.

Кобзону приписывали роман с Катей Лель

Однако в 2021 году вдова Кобзона Нинель Дризина рассказала, у них с артистом есть приемный сын, о существовании которого знали только близкие люди. Мужчина живет в Армении и иногда приезжает в Россию. Неизвестно ни как его зовут, ни то, как супругам так долго удавалось скрывать своего наследника.

Приемный сын Кобзона и Нелли

"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни путиниста Михалкова. Актер уходил от жены к молодым любовницам.