Уходил от жены из-за молодых любовниц: что известно о личной жизни путиниста Михалкова

У Михалкова пятеро детей, но одну дочь он официально не признал

Известный российский актер и режиссер Никита Михалков, который начал судиться с Украиной из-за Крыма, имел довольно яркую насыщенную жизнь. Путинист был дважды в браке, но примерного семьянина из него не получилось.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни Михалкова. Режиссер любил привлекать к себе внимание молоденьких девушек.

Никита Михалков был женат дважды

Актер Никита Михалков, который снялся во множестве советских фильмов, с юности был ветреным и влюбчивым, поэтому поклонниц у него было много. Однако во время учебы в Щукинском училище все изменилось, ведь он познакомился с актрисой Анастасией Вертинской. На тот момент она уже была известна публике по ролям в фильмах "Алые паруса" и "Человек-амфибия" и на ее сердце претендовали многие ухажеры.

Но Михалков очень красиво ухаживал за Анастасией и сумел покорить ее сердце. Они поженились в 1966 году и вскоре у них родился сын Степан. Однако брак с Вертинской через 5 лет распался, поскольку Михалков хотел, чтобы его жена занималась домом, а Анастасия мечтала развивать карьеру.

Михалков с первой женой прожил в браке 5 лет

Через два года звезда фильма "Утомленные солнцем" женился во второй раз. Его избранницей стала Татьяна Соловьева. Ради любимого девушка оставила работу модели и стала хранительницей семейного очага. У них в браке родилось трое детей: дочь Анна и Надежда и сын Артем.

Никита Михалков вместе с женой Татьяной

В браке они находятся более 50 лет, однако Михалков не был примерным семьянином, за спиной жены он крутил не один роман. Одной из самых громких стала интрижка актера с Надеждой Репиной, с которой он познакомился на съемках фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова". Женщина тогда развелась с мужем и переживала сложный период, поэтому сблизилась с Михалковым. Но служебный роман с Репиной продлился недолго.

У Михалкова был служебный роман с Надеждой Репиной

Кто был любовницей Никиты Михалкова

Более года российский актер состоял в романтических отношениях с подругой своей дочери Алисой Призняковой. Эффектная блондинка сразу заинтересовалась талантливым мужчиной и Михалков не устоял. Свои романтические отношения они старались скрывать, но вскоре жена узнала об интрижке и устроила скандал.

Михалков год крутил роман с подругой своей дочери

Актер хотел ради Алисы уйти от супруги, но дочь Анна его отговорила. Позднее Михалков расстался с девушкой.

Ради Алисы Михалков хотел бросить жену

Второй любовницей путиниста была молодая журналистка Мария Лемешева, которая младше Михалкова на 25 лет. Их отношения были серьезными и продлились 10 лет. Ради нее артист бросил жену и стал продвигать карьеру любовницы на телевиденье. Мария даже родила ему дочь Марфу, которую Михалков официально не признал.

С Марией актер был в отношениях 10 лет

Мария Лемешева родила Михалкову дочь

Вскоре они расстались, и режиссер вернулся в поместье к законной супруге. Ему сейчас 79 лет и у него более 10 внуков.

Михалков вернулся к жене и живет с ней в родовом поместье

"Телеграф" писал ранее, что известно о дяде путиниста Михалкова. Он работал в НКВД и воевал за немецкую армию.