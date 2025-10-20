Выглядит старше матери: как изменилась дочь Ани Лорак и сколько ей сейчас лет

Соня заметно повзрослела в последнее время

Ани Лорак — известная российская певица с украинскими корнями, которая около 10 лет была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В этом браке родилась дочь София, которую мама-певица забрала с собой в Москву. Как можно увидеть на свежих фото, в последнее время Соня заметно повзрослела и стала очень похожа на свою звездную маму.

Что стоит знать:

София родилась 9 июня 2011 года

Девушка учится в элитной гимназии, увлекается музыкой и спортом

Ее внешность в посленее время сильно изменилась, она стала копией матери

"Телеграф" рассказывает, что известно о дочери Ани Лорак и как она сейчас выглядит.

Дочь Ани Лорак не ладит с ее новым мужем

Как менялась дочь Ани Лорак?

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу родилась 9 июня 2011 года. Девочку назвали Софией, а ее крестными родителями стали певец-путинист Филипп Киркоров и покойная нардеп Ирина Бережная. Сейчас Соне 14 лет и она переживает переходной возраст, что отражается на ее отношениях со звездной матерью.

София уже выступала с матерью на одной сцене

Как пишут российские СМИ, София учится в престижной Павловской гимназии в Подмосковье — элитном учебном заведении. Она увлекается танцами, теннисом, изучает сценическую речь и изучает языки. Также дочь певицы интересуется музыкой и даже выступала с артисткой на одной сцене во время ее гастролей в США.

В последнее время Соня сильно изменилась внешне

Надо сказать, что в последнее время 14-летняя Соня сильно изменилась. С детства она была пухлым ребенком с кудрявыми темными волосами и густыми бровями. За эту особенность Лорак даже ругали в соцсетях и призывали избавиться от "моноброви" у дочери.

Так дочь Ани Лорак выглядела в детстве

Ани Лорак время от времени показывала дочь в соцсетях

Однако примерно после 14 лет внешность Софии начала стремительно меняться, что даже вызвало слухи о возможных хирургических вмешательствах. На свежих снимках можно увидеть, что девушка похудела, вытянулась, выпрямила волосы и изменила форму бровей. При этом она стала выглядеть едва ли не старше самой Лорак. А в комментариях в соцсетях пользователи говорят, что дочь с годами стала копией матери, хотя в детстве была больше похожа на отца-турка.

На свежих фото Софию можно перепутать с самой Лорак

Девочка начала стремительно меняться внешне

