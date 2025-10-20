Виглядає старшою за матір: як змінилася донька Ані Лорак і скільки їй зараз років
Соня помітно подорослішала останнім часом
Ані Лорак — відома російська співачка з українським корінням, яка близько 10 років була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. У цьому шлюбі народилася дочка Софія, яку мама-співачка забрала із собою до Москви. Як можна побачити на свіжих фото, останнім часом Соня помітно подорослішала і стала дуже схожою на свою зіркову маму.
Що варто знати:
- Софія народилася 9 червня 2011 року
- Дівчина навчається в елітній гімназії, захоплюється музикою та спортом
- Її зовнішність останнім часом сильно змінилася, вона стала копією матері
"Телеграф" розповідає, що відомо про доньку Ані Лорак і як вона зараз виглядає.
Як змінювалася донька Ані Лорак?
Дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіоглу народилася 9 червня 2011 року. Дівчинку назвали Софією, а її хрещеними батьками стали співак-путініст Філіп Кіркоров та покійна нардепка Ірина Бережна. Зараз Соні 14 років і вона переживає перехідний вік, що відбивається на її стосунках із зірковою матір’ю.
Як пишуть російські ЗМІ, Софія навчається у престижній Павлівській гімназії у Підмосков’ї – елітному навчальному закладі. Вона захоплюється танцями, тенісом, вивчає сценічну мову та вивчає іноземні мови. Також дочка співачки цікавиться музикою та навіть виступала з артисткою на одній сцені під час її гастролей у США.
Треба сказати, що останнім часом 14-річна Соня дуже змінилася. З дитинства вона була пухкенькою дитиною з кучерявим темним волоссям і густими бровами. За цю особливість Лорак навіть лаяли в соцмережах і закликали позбутися "моноброви" у дочки.
Однак приблизно після 14 років зовнішність Софії почала стрімко змінюватися, що навіть викликало чутки про можливі хірургічні втручання. На свіжих знімках можна побачити, що дівчина схудла, витяглася, вирівняла волосся і змінила форму брів. При цьому вона стала виглядати чи не старшою за саму Лорак. А в коментарях у соцмережах користувачі кажуть, що дочка з роками стала копією матері, хоча в дитинстві була схожа на батька-турка.
