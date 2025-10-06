Пережила пекло інтернату і кидалася в могилу близької людини: як жила Ані Лорак до слави і багатства

Співачка не завжди була успішною і знаменитою

Ані Лорак — російська співачка з українським корінням, яка зараз є топовою зіркою в РФ і мовчить про війну в Україні. Артистка давно вибилася в люди і завоювала серця мільйонів фанатів, проте її життя не завжди було таким розкішним і ситим — у дитинстві Лорак жила в злиднях і втратила близьку людину.

Що варто знати:

Ані Лорак є топовою зіркою в Росії і не коментує війну в Україні

Вона виросла на Буковині у злиднях і провела частину дитинства в інтернаті

Співачка пережила велику трагедію — втрату старшого брата Сергія, який загинув в Афганістані

"Телеграф" розповідає, як жила Ані Лорак до того, як стала відомою та багатою.

Ані Лорак стала топовою зіркою в Росії

Злидні та інтернат

Ані Лорак, справжнє ім’я якої Кароліна Куєк, народилася у маленькому провінційному містечку Кіцмань на Буковині. Її сім’я жила дуже бідно, тож з дитинства співачка звикла до злиднів. Коли батьки майбутньої зірки розлучилися, матері довелося віддати двох із чотирьох своїх дітей до інтернату, оскільки утримувати їх сама вона не могла.

Ані Лорак у дитинстві жила в інтернаті

Так Кароліна потрапила до дитячого будинку разом із братом, бо там хоч би годували. Мати навідувалась до дітей, забирала їх на вихідні. Однак життя в інтернаті Лорак досі згадує зі сльозами на очах.

Ані Лорак з мамою та братами

Все змінилося, коли зовсім юна Кароліна почала проявляти музичний і вокальний талант. Її перший успіх — участь у музичному фестивалі "Ранкова зірка" у 1995 році. З цього почався шлях співачки до слави та багатства.

Ані Лорак у дитинстві

Втрата близької людини

У 1987 році, коли Ані Лорак було лише 9 років, вона пережила втрату старшого брата Сергія. Він добровільно вирушив до Афганістану у складі радянських військ і загинув там. Для юної Кароліни це стало великим ударом, пізніше вона називала цю трагедію найбільшою у своєму житті.

Ані Лорак у юності

Як розповідала артистка у 2021 році в інтерв’ю пропагандисту Корчевникову, на похороні вона буквально кинулась у могилу за труною брата.

Я не могла уявити, що це колись станеться. Я кинулась у яму з труною. Мене дістали та зробили укол. Потім я прийшла до тями в якійсь машині Ані Лорак

За словами співачки, вони були дуже близькі з Сергієм, саме він з дитинства розгледів у ній музичний талант і всіляко підтримував, незважаючи на бідність, в якій вони жили.

Ані Лорак із братами Андрієм та Ігорем

