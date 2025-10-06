Пережила пекло інтернату і кидалася в могилу близької людини: як жила Ані Лорак до слави і багатства
Співачка не завжди була успішною і знаменитою
Ані Лорак — російська співачка з українським корінням, яка зараз є топовою зіркою в РФ і мовчить про війну в Україні. Артистка давно вибилася в люди і завоювала серця мільйонів фанатів, проте її життя не завжди було таким розкішним і ситим — у дитинстві Лорак жила в злиднях і втратила близьку людину.
"Телеграф" розповідає, як жила Ані Лорак до того, як стала відомою та багатою.
Злидні та інтернат
Ані Лорак, справжнє ім’я якої Кароліна Куєк, народилася у маленькому провінційному містечку Кіцмань на Буковині. Її сім’я жила дуже бідно, тож з дитинства співачка звикла до злиднів. Коли батьки майбутньої зірки розлучилися, матері довелося віддати двох із чотирьох своїх дітей до інтернату, оскільки утримувати їх сама вона не могла.
Так Кароліна потрапила до дитячого будинку разом із братом, бо там хоч би годували. Мати навідувалась до дітей, забирала їх на вихідні. Однак життя в інтернаті Лорак досі згадує зі сльозами на очах.
Все змінилося, коли зовсім юна Кароліна почала проявляти музичний і вокальний талант. Її перший успіх — участь у музичному фестивалі "Ранкова зірка" у 1995 році. З цього почався шлях співачки до слави та багатства.
Втрата близької людини
У 1987 році, коли Ані Лорак було лише 9 років, вона пережила втрату старшого брата Сергія. Він добровільно вирушив до Афганістану у складі радянських військ і загинув там. Для юної Кароліни це стало великим ударом, пізніше вона називала цю трагедію найбільшою у своєму житті.
Як розповідала артистка у 2021 році в інтерв’ю пропагандисту Корчевникову, на похороні вона буквально кинулась у могилу за труною брата.
Я не могла уявити, що це колись станеться. Я кинулась у яму з труною. Мене дістали та зробили укол. Потім я прийшла до тями в якійсь машині
За словами співачки, вони були дуже близькі з Сергієм, саме він з дитинства розгледів у ній музичний талант і всіляко підтримував, незважаючи на бідність, в якій вони жили.
