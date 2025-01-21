Була молода та зв’язалася з Кіркоровим: за що Лорак отримала звання Народної артистки України і коли це було

Співачка після початку повномасштабної війни втратила звання Народної артистки України

Ані Лорак — відома російська співачка українського походження, яка має елітний особняк у Підмосков’ї, вже однозначно обрала російську сторону та здобула славу зрадниці та запроданки. Донедавна співачка мала звання Народної артистки України, але не всі знають, за що вона його отримала.

"Телеграф" розповість, коли і за які заслуги Ані Лорак отримала почесне звання Народної артистки України та коли втратила його.

Ані Лорак — Євробачення та звання Народної артистки

Співачка Ані Лорак співала чи не з дитинства і вже з підліткового віку почала будувати сценічну кар’єру. І у 2008 році, коли їй було 30 років, вона поїхала представляти Україну на Євробаченні. На той час Лорак зв’язалася з російським артистом Кіркоровим — саме він був продюсером її виступу на пісенному конкурсі та співавтором її пісні Shady Lady.

Ані Лорак. Фото: Getty Images

Як відомо, тоді у 2008 році в сербському Белграді Ані Лорак посіла друге місце на "Євробаченні". За результатами офіційного голосування її пісня та номер набрала 230 очок. Вона також увійшла до трійки журналістських симпатій на цьому конкурсі разом із Швецією та Данією.

Після такого успішного виступу на Євробаченні 2008 Ані Лорак отримала звання Народної артистки України. Вітав співачку особисто президент України Віктор Ющенко, а поряд з нею був її продюсер Філіп Кіркоров.

Ані Лорак та Віктор Ющенко. Фото: Getty Images

Ані Лорак мала звання Народної артистки України аж до листопада 2024 року. Навіть після 2014 року, коли Росія почала окупувати українські території, співачка активно будувала кар’єру на російському музичному ринку. У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, Лорак не засудила війну. Більше того, вона залишилася жити і заробляти в Росії, а також отримала російське громадянство.

Філіп Кіркоров, Ані Лорак, Віктор Ющенко Фото: Getty Images

У листопаді 2024 року президент Зеленський своїм указом позбавив Ані Лорак та деяких інших артистів-путіністів звання Народних артистів України. Крім того, тепер проти Ані Лорак запроваджено персональні санкції в Україні.

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