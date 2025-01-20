В автомобілі путініста Гоші Куценко знайшли тіло зарізаної жінки: що відомо

Авто стояло відкритим, коли у ньому виявили тіло жінки

В автомобілі "Запорожець", зареєстрованому на російського актора-путініста Гошу Куценка, знайшли тіло зарізаної жінки. Машина стояла припаркованою у дворі одного з будинків на Кутузовському проспекті у Москві і була незачиненою.

Як пишуть російські пабліки з посиланням на слідчий комітет, перехожі помітили тіло жінки у машині та викликали правоохоронців. На місці експерти встановили, що жінка померла в ніч з 18 на 19 січня від ножових поранень. Особа вбитої жінки поки що не ідентифікована, на вигляд їй 30-35 років.

Підозрюваного у вбивстві було затримано поліцією. Ним виявився 30-річний безробітний Альберт Абдуллін із Казані, який має судимості за статтями: вбивство, зґвалтування, розбій, крадіжка, образа представника влади, загроза вбивством, навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю.

Щодо "Запорожця", то відомо, що він уже деякий час стояв покинутим, а його двері були відчинені. Гоша Куценко купив цей автомобіль у 2019 році та катався на ньому три сезони. Як зізнавався раніше актор, це була данина його ностальгії. При цьому "Запорожець" був не простим, а тюнінгованим — з автоматичною коробкою передач і кондиціонером.

Гоша Куценко. Фото: Getty Images

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