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Путіністка Івлєєва стала жертвою збожеволілого шанувальника в Росії

Автор
Галина Струс
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Автор
Настя Івлєєва вже три місяці продає будинок, до якого забирався переслідувач
Настя Івлєєва вже три місяці продає будинок, до якого забирався переслідувач. Фото Колаж "Телеграф"

Блогерка навіть вирішила продати будинок, до якого пробирався сталкер

Російська блогерка-путіністка Настя Івлєєва двічі стала жертвою сталкера — божевільного фаната, який переслідував її. Чоловік двічі проникав до її будинку під Москвою і тепер блогерка продає цю нерухомість.

Як пишуть російські ЗМІ, Настя Івлєєва виставила на продаж будинок у Підмосков’ї, в якому мешкала зі своїм колишнім чоловіком виконавцем Елджеєм. Це триповерховий особняк із власною електростанцією, тренажерним залом, спа-комплексом, кінотеатром та великою терасою.

Івлєєва

Проте продати елітну нерухомість площею 684 квадрати в підмосковній Істрі Івлєєва не може вже три місяці. За цей час вона ще й знизила вартість зі 130 до 120 мільйонів рублів.

Відомо, що в цей будинок двічі забирався божевільний фанат Івлєєвої. Вперше це сталося у серпні 2024 року. Вдруге він розбив скло і проникнув до будинку наприкінці грудня. Тоді його й зловила поліція. Сталкером виявився 28-річний Іван Урекяну із Молдови. Від поліцейських він сховався в коморі, озброївшись бейсбольною битою, проте його все одно затримали. Сама Івлєєва від дій переслідувача не постраждала.

Івлєєва

Раніше "Телеграф" розповідав про "Вальку-стакан" із Шепетівки. Як у молодості виглядала соратниця Путіна Матвієнко і за що отримала це прізвисько.

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#Сталкер #Блогерша #Настя Івлеева