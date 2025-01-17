Путіністка Івлєєва стала жертвою збожеволілого шанувальника в Росії

Блогерка навіть вирішила продати будинок, до якого пробирався сталкер

Російська блогерка-путіністка Настя Івлєєва двічі стала жертвою сталкера — божевільного фаната, який переслідував її. Чоловік двічі проникав до її будинку під Москвою і тепер блогерка продає цю нерухомість.

Як пишуть російські ЗМІ, Настя Івлєєва виставила на продаж будинок у Підмосков’ї, в якому мешкала зі своїм колишнім чоловіком виконавцем Елджеєм. Це триповерховий особняк із власною електростанцією, тренажерним залом, спа-комплексом, кінотеатром та великою терасою.

Проте продати елітну нерухомість площею 684 квадрати в підмосковній Істрі Івлєєва не може вже три місяці. За цей час вона ще й знизила вартість зі 130 до 120 мільйонів рублів.

Відомо, що в цей будинок двічі забирався божевільний фанат Івлєєвої. Вперше це сталося у серпні 2024 року. Вдруге він розбив скло і проникнув до будинку наприкінці грудня. Тоді його й зловила поліція. Сталкером виявився 28-річний Іван Урекяну із Молдови. Від поліцейських він сховався в коморі, озброївшись бейсбольною битою, проте його все одно затримали. Сама Івлєєва від дій переслідувача не постраждала.

Раніше "Телеграф" розповідав про "Вальку-стакан" із Шепетівки. Як у молодості виглядала соратниця Путіна Матвієнко і за що отримала це прізвисько.