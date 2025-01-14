Народився в Україні і працював учителем. Що відомо про бідне дитинство та юність путініста Крутого на Кіровоградщині

Колись він також грав у ресторанах, щоб заробити на життя та навчання

Ігор Крутой — відомий радянський музикант, композитор та виконавець, який народився в Україні, але для життя та кар’єри обрав Росію. Колись він підробляв учителем у сільській школі та грав у ресторанах, щоб заробити на життя. Тепер же він, 70-річний маестро, мовчазно підтримує агресивну війну Путіна в Україні.

"Телеграф" розповість, що відомо про бідне дитинство та юність композитора Ігоря Крутого в Україні.

Ігор Крутой. Фото: Getty Images

Ігор Крутой – дитинство та юність на Кіровоградщині

Ігор Крутой — відомий у Росії та далеко за її межами композитор, музикант та виконавець. Проте мало хто знає, що він народився в Україні і батьки його були українцями єврейського походження. Крутой народився 29 липня 1954 року у містечку Гайворон Кіровоградської області. Там же пройшли його дитинство та юність.

Відомо, що родина Крутого була не дуже забезпеченою, батько працював залізничником, а мама була вчителькою у школі. Проте саме мама розпізнала у сина талант до музики та наполягла на його вступі до музичної школи.

Після школи Ігор Крутой у 1974 році з відзнакою закінчив Кіровоградське музичне училище. Після цього він отримав направлення на роботу вчителем у село Бандурове Гайворонського району. У тому ж році Крутой намагався вступити до Київської консерваторії, проте провалив один зі вступних іспитів. Однак через рік, у 1975 році вступив до Миколаївського музично-педагогічного інституту, диригентсько-хорове відділення якого закінчив у 1979 році.

У Миколаєві майбутній маестро підробляв піаністом у ресторані "Каравела". І саме там він познайомився зі співаком Олександром Сєровим, з яким у майбутньому багато співпрацював і врешті-решт перебрався до Москви. А вже там його талант розкрився повною мірою, і прийшло визнання та заробітки.

Ігор Крутой про війну в Україні

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія, Ігор Крутой зайняв мовчазну позицію, не роблячи гучних політичних заяв. Однак у тих коментарях, які він давав після 24 лютого 2022 року, простежуються пропагандистські наративи про "братні народи". Також він не називав війну війною, а говорив про "конфлікт між братніми народами".

"Так, Україна — це моя батьківщина. Там похований мій батько, там живе мій близький друг Рінат Ахметов. Але думаю, що зараз між нами не війна, а штучна спроба конвертувати сьогоднішню невлаштованість українців у ненависть до Росії та посварити два братні народи років на 100", — говорив Крутой в одному з інтерв’ю після російського вторгнення.

Ігор Крутой на зустрічі з Путіним у грудні 2024 року. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Дмитро Харатьян і як він підспівує російській пропаганді. Хотів відправити сина на війну до України.