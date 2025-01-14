Родился в Украине и работал учителем. Что известно о бедном детстве и юности путиниста Крутого на Кировоградщине

Когда-то он играл в ресторанах, чтобы заработать на жизнь и учебу

Игорь Крутой — известный советский музыкант, композитор и исполнитель, который родился в Украине, но для жизни и карьеры выбрал Россию. Когда-то он подрабатывал учителем в сельской школе и играл в ресторанах, чтобы заработать на жизнь. Теперь же он — 70-летний маэстро — молчаливо поддерживает агрессивную войну Путина в Украине.

"Телеграф" расскажет, что известно о бедном детстве и юности композитора Игоря Крутого в Украине.

Игорь Крутой. Фото: Getty Images

Игорь Крутой — детство и юность на Кировоградщине

Игорь Крутой — известный в России и далеко за ее пределами композитор, музыкант и исполнитель. Однако, мало кто знает, что он родился в Украине и родители его были украинцами еврейского происхождения. Крутой родился 29 июля 1954 года в городке Гайворон Кировоградской области. Там же прошли его детство и юность.

Известно, что семья Крутого была не очень обеспеченной, отец работал железнодорожником, а мама была учительницей в школе. Однако именно мама распознала в сыне талант к музыке и настояла на его поступление в музыкальную школу.

После школы Игорь Крутой в 1974 году с отличием окончил Кировоградское музыкальное училище. После этого он получил направление на работу учителем в деревню Бандурово Гайворонского района. В то же году Крутой пробовал поступить в Киевскую консерваторию, однако провалил один из вступительных экзаменов. Однако через год, в 1975 году поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт, дирижерско-хоровое отделение которого окончил в 1979 году.

В Николаеве будущий маэстро подрабатывал пианистом в ресторане "Каравелла". И именно там он познакомился с певцом Александром Серовым, с которым в будущем много сотрудничал и в конце-концов перебрался в Москву. А уже там его талант раскрылся в полной мере, и пришло признание и заработки.

Игорь Крутой о войне в Украине

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, Игорь Крутой занял молчаливую позицию, не делая громкий политических заявлений. Однако в тех комментариях, которые он давал после 24 февраля 2022 года, прослеживаются пропагандистские нарративы о братских народах Также он не называл войну войной, а говорил о "конфликте между братскими народами".

"Да, Украина — это моя родина. Там похоронен мой отец, там живёт мой близкий друг Ринат Ахметов. Но думаю, что сейчас между нами не война, а искусственная попытка конвертировать сегодняшнюю неустроенность украинцев в ненависть к России и рассорить два брат­ских народа лет на 100", — говорил Крутой в одном из интервью после российского вторжения.

Игорь Крутой на встрече с Путиным в декабре 2024 года. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Дмитрий Харатьян и как он подпевает российской пропаганде. Хотел отправить сына на войну в Украину.