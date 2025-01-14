Хотел отправить сына на войну в Украину: где сейчас Дмитрий Харатьян и как он подпевает российской пропаганде

Артист оказался заядлым путинистом и поддерживает убийства украинцев

Дмитрий Харатьян — известный советский и российский актер, телеведущий и шоумен. Как и многие российские звезды, он оказался преданным путинистом, который поддерживает убийства украинцев. Более того, даже собирался отправить своего сына на войну в Украину.

"Телеграф" расскажет, что известно о позиции Дмитрия Харатьяна, который вел пропагандистское шоу на российском телевидении.

Дмитрий Харатьян — путинист и пропагандист

Известный российский актер, народный артист РФ и Чечни Дмитрий Харатьян публично поддерживает агрессивную политику Путина и российскую пропаганду. Он родился в 21 января 1960 в Узбекистане, сейчас ему почти 65 лет. В свое время актер прославился ролью в советском фильме "Гардемарины", за которым последовали еще десятки ролей в кино и театре.

После начала полномасштабной войны в Украине Дмитрий Харатьян стал телеведущим пропагандистской программы "Наши", в которой рассказывают о жизни людей, оставшихся на оккупированных Россией территориях после 2014 года, а также после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Однако уже летом 2024 года покинул должность ведущего, а ему на смену пришел другой пропагандст-военкор Николай Долгачёв.

Теперь же Дмитрий Харатьян, у которого с возрастом стало меньше больших кинопроетов и ролей, ожидает выхода второго сезона российского сериала "Мастодонт", в котором он играет одну из главных ролей. А через год ожидается премьера фильма "Карузо" с его участием. Известно, что Харатьян не просто поддерживает политику Путина, но и активно задействован в культурных пропагандистких проектах. Он не раз ездил на оккупированные украинские территории с выступлениями и пропагандой.

Известно, что в 2022 году в рамках мобилизации в РФ Дмитрий Харатьян даже собирался отправить своего 24-летнего сына на войну в Украине. Он утверждал, что если сыну придет повестка, то отмазывать его никто не будет. Более того, Дмитрий Харатьян рассказал журналистам, что его сын Иван придерживается таких же взглядов и готов идти воевать в Украине.

Однако со временем выяснилось, что Иван Харатьян ограничено пригоден к службе, поэтому повестку он так и не получил. При этом продолжил идти по стопам отца и заниматься киноиндустрией.

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