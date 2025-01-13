Родилась в Москве и защищает русский язык: что известно о Ларисе Кадочниковой из "Теней забытых предков"

Актриса почти всю жизнь прожила в Украине, но в жизни предпочитает разговаривать на русском

Лариса Кадочникова — известная советская и украинская актриса театра и кино, которая прославилась на весь мир своей ролью Марички в фильме Параджанова "Тени забытых предков". Недавно 87-летняя звезда попала в языковый скандал, когда отказалась со сцены говорить на украинском.

"Телеграф" расскажет, что известно про актрису Ларису Кадочникову и скандал с российским языком, в который она угодила.

Лариса Кадочникова — языковый скандал

На днях в соцсетях пронесся громкий скандал, связанный с Ларисой Кадочниковой. Актриса выступала на церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино. И выступала она на русском языке. Это возмутило журналиста Руслан Кошовенко и он попросил актрису перейти на украинский язык.

Однако Лариса Кадочникова отказалась, заявив, что имеет право говорить на любом языке и попросила уважать это ее право.

"Я на украинском языке играю в театре. Вы меня извините, но я имею право говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я много чего сделала для Украины", — сказала со сцены Кадочникова.

Также она призвала украинцев уважать друг друга и не враждовать из-за таких пустяков как язык. Присутствующие в зале поддержали актрису аплодисментами и криками: "Браво!". Однако этот скандал получил продолжение в комментариях в соцсетях.

Что известно о Ларисе Кадочниковой

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова родилась 30 августа 1937 года в Москве, сейчас ей 87 лет. Она происходит из творческой семьи — ее отец был художником, мама — актриса, а младший брат — кинооператор. В свое время будущая звезда театра и кино закончила Всероссийский государственный институт кинематографии. Еще во время учебы дебютировала в ленте "Василий Суриков", но большой славы ей это не принесло.

Настоящую известность Лариса Кадочникова получила после роли Марички в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Именно из-за съемок в этом фильме актриса в 1963 году покидает работу в московском театре и переезжает в Украину.

После большой популярности фильма и мирового признания актриса осталась жить в Украине. Всю свою жизнь Кадочникова посвятила Национальному театру имени Леси Украинки в Киеве — она выступает там с далекого 1964 года и по сей день.

И как оказалось, она была единственной, кому разрешали в театра выступать на русском языке после принятия закона о государственной языке.

"Люди просто забывают о том, на каком языке я говорю, а включаются в атмосферу спектакля. Потом, будем честны, я уже не могу переучиться. Вот в кино я играла на украинском языке, но это совсем другое", — рассказала актриса в 2023 году в интервью "Суспільному".

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