Артист с украинскими корнями был против Путина и его политики

Российский актер и ведущий программы "Жди меня" Игорь Кваша имел украинские корни, как и певец Ярослав Евдокимов. Артисты обрели известность в России, но критиковали агрессивную политику Кремля.

Игорь Кваша скончался 12 лет назад в возрасте 79 лет. "Телеграф" рассказывает, что известно об артисте, что его связывает с Украиной, от чего умер Кваша, где похоронен и как выглядит могила.

Родился будущий артист 4 февраля 1933 года в Москве. Его отец, инженер-химик Вольф Эльевич, был родом из Покотилово Уманского уезда Киевской губернии, выпускник Харьковского технологического института по специальности "Технологии пищевых веществ". В 1942 году он попал в плен к немцам под Ленинградом и был расстрелян.

Игорь Кваша в молодости

В школьные годы Кваша увлекался театром, а после окончания школы поступил в Школу-студию МХАТ. В 1955 году актер был принят в труппу театра "Современник", где проработал всю жизнь. Он запомнился зрителям по множеству киноролей, одна из самых известных в кино — бургомистр в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" (1979).

Игорь Кваша не раз бывал в Киеве – как с театральными гастролями, так и на съемках. В 1977 году на киностудии им. А. Довженко он сыграл роль инструктора по плаванию Ивана в фильме В. Криштофовича "Перед экзаменом".

В экскурсионном автобусе на Софийской площади

На лестнице возле Театра оперы и балета

В 1998 году Кваша стал ведущим телепередачи "Жди меня" (изначально называлась "Ищу тебя"), помогавшей людям находить друг друга после долгих лет разлуки. Его участие сделало программу особенно душевной и популярной. Артист продолжал работать до последних лет жизни.

Игорь Кваша был женат дважды. Вторая супруга актера Татьяна Путиевская, с которой артист прожил 56 лет, умерла в 2015 году. У пары есть сын Владимир, у которого есть свои дети: дочь Анастасия и сын Михаил.

Игорь Кваша с семьей

В декабре 2011 года Кваша осудил Медведева, Путина и "Единую Россию", призвав людей на протест против фальсификаций на выборах 4 декабря. Незадолго до кончины ведущий поддержал панк-группу Pussy Riot, известная своими политическими акциями против авторитаризма, цензуры и нарушения прав человека в РФ.

От чего умер Игорь Кваша и где похоронен

Ведущий ушел из жизни 30 августа 2012 года в Москве на 80-м году жизни. Причиной смерти стало легочное сердце, вызванное гнойным бронхитом на фоне хронической обструктивной болезни легких. Церемония прощания с актером состоялась 4 сентября на основной сцене театра "Современник". Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Как выглядит могила Игоря Кваши

Памятник знаменитому актеру установили спустя два года. "Это образ экрана. Многие знают Игоря Квашу как киноактера и телеведущего. А выступ – это занавес. Это дань его театральной работе. И сам памятник немного напоминает зрительный зал, ступеньки спускаются к стеле как бы амфитеатром", — объяснял автор памятника Александр Ованесян. В 2015 году в могилу Игоря Кваши подхоронили прах его любимой жены Татьяны.

В отличие от Игоря Кваши, в России большинство артистов стали поддерживать путинскою агрессию. Ранее "Телеграф" писал, что актриса Светлана Пермякова из "Интернов" говорила о "нацистах" в Украине.