Уехал из России и поет на украинском: где сейчас звезда эстрады и уроженец Украины Николай Трубач

Эстрадная звезда 90-х родом из Николаева

Николай Трубач — известный певец, пик популярности которого пришелся на конец 1990-х годов. Тогда он в дуэте с россиянином Борисом Моисеевым впервые исполнил хитовую песню "Голубая луна". При этом не все знают, что Трубач родом из Украины.

Артист (настоящее имя — Николай Харьковец) появился на свет 11 апреля 1970 года в Николаеве. Будущая звезда уже в школьные годы проявлял особый интерес к музыке: играл на трубе в детском эстрадном оркестре.

В 1985 году Николай сразу был зачислен на второй курс музыкального училища, которое окончил по двум направлениям — хоровое дирижирование и игра на трубе. В июле 1997 года вышел дебютный альбом Трубача "История", куда вошли его известные композиции "Пять минут", "Женская любовь" и "Научись играть на гитаре".

Николай Трубач в молодости

Наибольшую популярность певец получил в конце 1990-х, когда вместе с Моисеевым записал песню "Голубая луна". Совместная работа вызвала волну слухов о его нетрадиционной ориентации, несмотря на то, что артист был женат и воспитывал дочерей. В целях пиара Николай не опровергал эти разговоры. К слову, в 2023 году из российских стриминговых сервисов убрали "Голубую луну". Оказывается, в РФ ее называют "неофициальным гей-гимном".

В начале 2000-х Трубач, которому надоело молчать по поводу его якобы "нетрадиционной ориентации", прекратил сотрудничество со своим продюсером Евгением Фридляндом. После этого артист начал развивать карьеру самостоятельно.

Что говорит о войне Николай Трубач

Исполнитель прожил в России более 30 лет, однако полномасштабное вторжение заставило уроженца Николаева изменить свои взгляды. Он поддержал украинцев, хоть и не публично, и уехал с семьей из страны-агрессора. В июне 2025 года украинская певица Анжелика Рудницкая рассказала в проекте "ЖВЛ", почему ее коллега не осудил войну в соцсетях. Дело в том, что музыкант попросту не имеет личные аккаунты.

Это не потому, что он спрятался. Он сказал, что: "Мне это не нужно". Он очень берег свое личное пространство Анжелика Рудницкая

С первых дней полномасштабной войны Трубач вместе с семьей покинул РФ, сначала перебравшись в Испанию, а позже — в Великобританию, и сейчас он живет в Лондоне. Впервые его позиция стала публичной на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, который прошел под лозунгом поддержки Украины. Отметим, что дал комментарий украинской представительнице СМИ мужчина на украинском языке.

Я горжусь своим народом, своими людьми, украинским духом, волей. Верю в то, что мы самая смелая, самая красивая и самая счастливая нация в мире Николай Трубач

В августе певец дал интервью латвийскому YouTube-проекту "И Грянул Грэм", в котором рассказал об отказе от российских композиций. Также артист подчеркнул, что давно пишет и выпускает песни, и даже альбомы, на украинском языке. В 2022 году мужчина записал украиноязычную песню о своем родном городе-герое Николаеве — "Зорі".

Я начал писать с огромным каким-то вдохновением, наслаждением. До сих пор это делаю, то есть у меня вышел уже первый альбом. Весной, в мае. На всех музыкальных площадках. Альбом "Воля" у меня вышел и он стал просто бестселлером в украиноязычной среде. И щас у Лаймы я презентовал две новых песни со следующего альбома. За год в Лондоне я написал уже на третий, наверное, альбом. Надеюсь, на это у меня будет очень красивая такая трилогия украинских песен… Это единственное, что меня держит как артиста Николай Трубач

