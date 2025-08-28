Покинул Украину во время войны и попал в скандал: где сейчас звезда украинских сериалов Дмитрий Сарансков

Звезда "Участкового из ДВРЗ" снялся в фильме россиянина

Известный украинский актер Дмитрий Сарансков знаком зрителям по многим ролям в сериалах и кино. Звезда был задействован в голливудском проекте российского режиссера, в котором сыграл и уроженец Одесщины Александр Кузнецов.

Саранскова вы точно могли видеть в сериале ICTV "Участковый из ДВРЗ". "Телеграф" рассказывает, где сейчас актер, что он говорит о войне в Украине и как попал в скандал с каналом СТБ и российском актером-путинистом.

Дмитрий родился 28 августа 1978 года в Одессе. В 1996-1998 годах работал в театре "Юность", а в 1998-2001-м — актером и ассистентом режиссера кинокомпании "Марк&Петр". Играл на сцене одесского Театра на Нежинской, а также в Одесском академическом русском драматическом театре. Также работал со студией звукозаписи и дубляжа "Каламбур".

В кино Сарансков дебютировал в 1998 году в итальянской ленте "Легенда о пианисте", после чего сделал долгий перерыв. С 2012 года вновь активно снимается, а в 2018-м исполнил главную роль в русскоязычном украинском детективном боевике "Проверка на прочность". Позже он появился в значимых ролях в проектах "Дом надежды", "В плену у лжи", "Ее мужчины", "Другая", "Чужая жизнь".

"Проверка на прочность"

Позже сыграл капитана полиции Алексея в украинском телесериале "Участковый из ДВРЗ" — приятеля главного героя, участкового инспектора Сергея Бондаря (играет актер Вячеслав Довженко).

Сарансков в сериале "Другая"

"Участковый из ДВРЗ"

Где сейчас Дмитрий Сарансков

Судя по публикациям в соцсетях, в первые месяцы после полномасштабного вторжения в 2022 году актер был в Киеве. В этот период Дмитрий рассказывал в Инстаграме, что перед вторжением он размышлял, почему в Украине по-прежнему утверждают российских актеров. Он отметил, что война разрушает прежние стереотипы и призвал не работать с врагом, а также начал вести страницу на украинском языке (раньше было все на русском).

В моем окружении есть люди, которые сознательно и уже достаточно давно начали разговаривать в гражданской жизни на украинском языке, хотя родной у них был русский. Я всегда считал, что это личный выбор каждого, но сегодня все изменилось. Изменилось настолько, что я сам выбрал для себя украинский язык как язык взаимодействия с обществом. Это мой сознательный выбор! Это мои чувства к моей стране и людям! Дмитрий Сарансков

Согласно геолокации, сейчас Дмитрий находится в Ирландии. Когда и каким образом он выехал из воюющей страны — неизвестно. С июня 2023 года мужчина пишет свои посты на английском языке — о жизни и профессиональной мотивации. В Ирландии он живет со своей женой Натальей.

Дмитрий с супругой. Фото: instagram.com/dmitry_saranskov

Кроме того, за границей Сарансков принимает участие в новых киноработах. Об одной из таких актер рассказал в соцсети. Оказалось, что украинец сотрудничал с российским режиссером Ильей Найшуллер, который снял боевик "Главы государств" (Heads of State) — вместе с голливудскими актерами Идрис Эльбой и Джоном Синой. О войне в родной Украине актер давно молчит.

Сарансков с россиянином Ильей Найшуллер

Скандал с СТБ

27 марта 2023 года на телеканале СТБ должен был выйти сериал "Последнее письмо любимого", но в этом проекте успел сняться российский актер Прохор Дубравин. Чтобы избежать скандала, создатели использовали технологию дипфейк: его лицо заменили на внешность Дмитрия Саранскова, а озвучку выполнил украинский актер. Этот "креатив" стал причиной скандала, и даже Саранскову пришлось прокомментировать ситуацию.

Первое: "Почему молчит Дмитрий Сарансков?". Я молчу, потому что в этом случае есть такое юридическое основание, как NDA. Можете загуглить и почитать, что бывает за его нарушение. И второй вопрос: "Как я на это согласился?". А согласился я на это потому, что мне обещали, что мое участие в этом поможет избавиться от российского актера в украинском сериале Дмитрий Сарансков

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас звезда сериалов Евгений Редько. Он родом из Одесской области.