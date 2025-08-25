Два года без звезды кино. На что перед смертью жаловался 58-летний актер Юрий Потапенко и как выглядит его могила

Артист сыграл во многих известных фильмах и сериалах

Два года назад отечественную сцену навсегда покинул известный актер театра и кино Юрий Потапенко. Артиста не стало на 59 году жизни — и эта внезапная смерть шокировала его коллег и поклонников.

Актер родился 1 августа 1965 года в Киеве. С детства увлекался футболом, но из-за травмы ноги покончил со спортом. В молодом возрасте подрабатывал на стройках, а позже вступил в театральный институт имени Карпенко-Карого, который и окончил в 1990 году.

В разные годы Потапенко выступал как актер и режиссер в театрах "Созвездие", "Браво" и на других площадках. Больше всего биография звезды связана с Киевским национальным академическим Молодым театром: артист играл на его сцене целых 32 года — до самой смерти.

На экране Юрий появился более чем в полусотне картин, включая "Тарас Шевченко. Завет", "Кайдашева семья" и "На линии жизни". Украинские зрители так же могли видеть актера и в украинском сериале "Женский доктор" и российском "Возвращении Мухтара".

От чего умер Юрий Потапенко

24 августа 2023 года в Молодом театре сообщили, что звезды не стало. Коллеги вспоминали лишь, что за две недели до смерти Потапенко говорил о болях в сердце. Об официальной причине смерти ничего неизвестно. Также неизвестно, где похоронили 58-летнего артиста и как сейчас выглядит его могила.

В соцсетях Молодой театр поделился видео, где их коллега читает стихотворение. По их словам, в этих строках слышится нечто "пророческое". Известно, что у артиста осталась жена и двое детей.

