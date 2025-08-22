Первая жена была "сдуру", а последняя младше на 18 лет: что известно о наследниках и женщинах покойного певца Евдокимова

В 2013 году артист неожиданно узнал, что он уже дедушка

В эту пятницу стало известно, что в 78 лет скончался известный певец, исполнитель советского хита "Фантазер" Ярослав Евдокимов. Он прямо высказывался с осуждением агрессии России против его родной Украины, ведь здесь он родился, и до 7 лет говорил на украинском.

Артист был женат трижды и имеет двоих детей. "Телеграф" рассказывает, что известно о его бывших женах, молодой вдове и как выглядят его наследники.

Первый раз женился "сдуру"

Первой супругой певца стала дочь председателя совхоза — Нина. Вернувшись из армии, Евдокимов сыграл с девушкой свадьбу, но семейная жизнь пары продлилась всего неделю.

После армии я вернулся в родное село и сдуру женился. Пожил неделю и осознал, что совершил злейшую ошибку в своей жизни. Мне стало скучно и жалко себя. Да ещё и мама масла в огонь подливала: она считала, что моей женой непременно должна быть президентша… Ну или София Ротару на худой конец. Так со своего хутора я сбежал в город Днепропетровск Ярослав Евдокимов

Нина Евдокимова

Вскоре у него родился сын Алексей, однако вырос мальчик без отца. Воспитанием первенца Ярослав не занимался, но регулярно помогал ему деньгами. Их первая встреча произошла лишь в 2013 году в студии программы "Пусть говорят". Неожиданно для себя артист открыл, что он дедушка двух взрослых внучек — Натальи и Ольги, сейчас они живут в Италии. Наталья воспитывает правнука Евдокимова — мальчика по имени Денис. Сегодня сыну артиста должно быть 55-56 лет.

Ярослав Евдокимов с сыном Алексеем

Второй брак и дочь

Певец познакомился со своей второй супругой в Днепропетровске (ныне Днепр) и ради нее переехал в Минск, где родилась дочь артиста Галина. Однако когда Евдокимову предложили работу в Москве, жена отказалась переезжать, и брак быстро распался. При этом отношения бывших супругов остались дружескими. Галина же получила профессию парикмахера и работает в Минске в одном из салонов красоты.

Дочь артиста Галина Евдокимова

Последняя (молодая) любовь артиста

Третьей супругой Евдокимова стала Ирина Крапивницкая. Они познакомились в Москве в 90-х годах, и она на 18 лет младше певца. В 2018 году пара официально оформила брак. Общих детей у Ярослава и Ирины не было.

Евдокимов с женой Ириной

